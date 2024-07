Ma’Roots in Forstinning:Außen alt, aber innen ganz jung

Ma’Roots in Forstinning

Das Ma’Roots im alten Hofkücherl in Forstinning setzt auf bewährte Zutaten, die mit Freude am Experiment zubereitet werden. Das macht Spaß und schmeckt hervorragend.

Von Schalotte Di Cipolla

Diese Kostprobe muss mit einem Abschiedsgruß beginnen: Einst gab es in Forstinning ein Wirtshaus, in dem das Schnitzel krosser und der Kaiserschmarrn luftiger zu schmecken schien als überall sonst. Aber dieses Wirtshaus gibt es nun nicht mehr. Also Adieu, liebes, altes Hofkücherl! Adieu!