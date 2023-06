Von Bernd Kastner

Im Forst Kasten wird nun doch kein Kies abgebaut. Das hat die Stadt München am Mittwoch bekannt gegeben. Die städtische Heiliggeistspital-Stiftung, der 9,5 Hektar in dem Wald am westlichen Stadtrand gehören, und ein Neurieder Kiesabbauunternehmen haben demnach den Pachtvertrag Ende Mai einvernehmlich aufgehoben. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigt sich erfreut: "Das ist eine sehr gute Nachricht für den Erhalt des Forsts", wird er in der Mitteilung aus dem Rathaus zitiert, "nicht nur zur Naherholung, sondern auch für den Umweltschutz."

Der Vertrag war im Juni 2021 geschlossen worden. Vorausgegangen war ein langjähriges Ausschreibungsverfahren, aus dem die Firma Gebrüder Huber Bodenrecycling GmbH als Sieger hervorging. Begleitet wurde die Entscheidung des Stadtrats von heftigen Debatten über die Frage, ob man in Zeiten der Klimakrise mehrere Hektar Wald für Kiesabbau opfern dürfe. Vor allem Grüne und SPD taten sich sehr schwer mit der Entscheidung, zu der sie sich juristisch gezwungen sahen. In den Tagen vor der Abstimmung besetzten etwa 30 Klimaaktivistinnen und -aktivisten den Wald.

Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen habe man damals der Firma den Zuschlag geben müssen, so die Stadt in der aktuellen Mitteilung. Laut der Einschätzung der Regierung von Oberbayern sei der Sozialausschuss des Stadtrats verpflichtet gewesen, im Sinne der Heiliggeistspital-Stiftung zu handeln, weil die Politiker den Stiftungsrat bilden und im Sinne der Stiftung abstimmen sollten.

Letztlich ausschlaggebend für die Zustimmung war offenbar ein Schreiben der Regierung: Darin weist sie darauf hin, dass die Stadträte bereits 2014 in ihrer Funktion als Stiftungsorgan beschlossen hätten, "eine Verpachtung des Stiftungsgrundstücks zum Zwecke des Kiesabbaus im Forst Kasten in die Wege zu leiten". Bei einem Rückzieher hätte der Stiftung "ein wirtschaftlicher Schaden" gedroht, auch Regressansprüche gegen die verantwortlichen Stadträte wären nicht ausgeschlossen gewesen.

Nun seien laut Stadt "geänderte Rahmenbedingungen" Grund für die geräuschlose Auflösung des Vertrags: Inzwischen stehe in Frage, ob der Kiesabbau überhaupt noch genehmigungsfähig sei. Eine Fortführung des Vertrags sei deshalb für beide Parteien "nicht mehr sinnvoll", so die Stadt. OB Reiter sagt: "Nun ist doch gelungen, was zwischendurch unmöglich schien", wird er in der Mitteilung des Rathauses zitiert. Man könne den Stiftungszweck für das Heiliggeistspital auch ohne Kiesabbau sichern.