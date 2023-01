Von René Hofmann

Interessieren Sie sich für Quantentechnologie? Das Thema ist komplex, gilt aber als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft. Computer beispielsweise könnten dank der Technik künftig noch wesentlich schneller werden - und für Hacker kaum mehr zu knacken. Wie viel sich auf diesem Forschungsfeld gerade in München tut, habe ich in den vergangenen Wochen erfahren, nachdem bei uns in der Redaktion die Frage aufkam: Welche bahnbrechenden Erkenntnisse gab es im vergangenen Jahr an den beiden Münchner Exzellenz-Universitäten, der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität (SZ Plus)? Gefunden habe ich schließlich fast zwanzig: Roboterdrohnen, die im Flug Gebäude drucken können. Ein im ewigen Eis vergrabenes Teleskop, das ganz neue Einblicke in Schwarze Löcher ermöglicht. Mitwachsende Herzklappen. Aber auch neue Erkenntnisse, wie Licht schon in der Antike eingesetzt wurde, um Machtverhältnisse zu illustrieren, oder der Anstoß, dass eine ökologische Reform über unser Grundgesetz hinwegfegen sollte: Was Münchner Wissenschaftlerinnen und Forschern 2022 alles ein- und aufgefallen ist, ist faszinierend. Die Lektüre lohnt sich, versprochen: Bei ihr können Sie heute vielleicht schon einen der nächsten Nobelpreisträger kennenlernen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Was ein Bauprojekt in München mit US-Sanktionen gegen Russland zu tun hat Ein Schweizer Unternehmen beantragt den Neubau einer Villa in Top-Lage in Harlaching. Doch dann landet es auf einer Strafliste der USA. Der Chef soll für einen Putin-nahen Oligarchen arbeiten - sieht sich aber zu Unrecht verfolgt (SZ Plus).

Darum wurde das Münchner Gorilla-Baby eingeschläfert Erstmals entschieden sich die Verantwortlichen des Tierparks Hellabrunn bei einem Menschenaffen-Jungen zu diesem Schritt. Warum es nicht per Hand aufgezogen werden konnte.

Prozess in München: "Der einzige, der am Ende verletzt war, war ich" Der Kunde eines Taxifahrers steht vor Gericht, weil er den Mann mit der Autotür angegriffen haben soll. Glaubt man den Aussagen des Angeklagten, ist die Sache allerdings deutlich anders abgelaufen.

Jugendgruppen überfallen Gleichaltrige am Pasinger Bahnhof Bis zu 20 Täter sollen Passanten attackiert und ihnen Geldbeutel, Telefone und Feuerwerkskörper geraubt haben. In einem Fall wurde laut Polizei auch ein Messer eingesetzt.

Chinesischer Turm wieder ohne Gerüst Nach gut zwei Monaten Sanierungszeit ist der Chinesische Turm sein Gerüst los und glänzt wieder in voller Pracht. Was an dem Münchner Wahrzeichen alles ertüchtigt wurde.

Flughafen München: Hund "Samy" hält Polizei auf Trab Das Tier ist als ausländischer Straßenhund nach Deutschland adoptiert worden. Direkt nach Übergabe an die Besitzerin befreit es sich aus seinem Geschirr, läuft davon und irrt auf dem Flughafengelände umher.

Fast täglich gehen Mülltonnen in Flammen auf Die Polizei verzeichnet derzeit ungewöhnlich viele Fälle in München und ermittelt: Ist vorsätzliche Brandstiftung oder doch Fahrlässigkeit Grund für die Brände?

