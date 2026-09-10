Den roten Teppich haben sie im Mathäser Filmpalast nicht ausgerollt, es gibt auch kein Blitzlichtgewitter. Dafür ein paar Stehtische mit roten Tischdecken in einer ruhigen Ecke des Kino-Komplexes; das muss an diesem Abend reichen. Das Rahmenprogramm der Premiere von „Earn Everything – Münchens Traum vom europäischen Football-Titel“ ist dezent gehalten. Auch nach kreischenden Fans und Autogramm-Jägern der Munich Ravens sucht man vergeblich, als Gast beschleicht einen beinahe das Gefühl, bei einer Familienfeier zu stören. Und auch die Footballer schleichen lieber direkt in den Kinosaal, so als müsse man dem unangenehmen Onkel aus dem Weg gehen, der bereits beim dritten Weißbier angelangt ist.

Für diejenigen, die sich nicht zur American Football-Bubble zählen, hier ein paar Eckdaten: In diesem Jahr fand die erste Saison der EFA statt – der European Football Alliance. Daneben gibt es außerdem die American Football League Europe, bei der wird ebenfalls das beste Team in Europa gesucht. Das ist ungefähr so, als gebe es im Fußball statt einer großen Champions League zwei kleinere Wettbewerbe, die allerdings nichts miteinander zu tun haben.

Das Teilnehmerfeld der neuen EFA ist überschaubar. Insgesamt waren dieses Jahr nur sechs Mannschaften aus Deutschland, Frankreich, Tschechien, Österreich und Dänemark dabei, Frankfurt Galaxy war neben den Munich Ravens das zweite Team aus Deutschland. Mit den Munich Cowboys gibt es eigentlich schon einen prominenten Football-Verein in der Stadt. Die Ravens wurden 2022 aber für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb und vor allem als Franchise gegründet; der finanzielle Aufwand ist bei Reisen quer über den Kontinent und mit einem 80-Mann Kader samt Equipment sehr hoch. Die Heimspiele finden im Sportpark Unterhaching statt, für das erste Spiel dieser Saison hatten die Ravens sogar das Grünwalder Stadion gebucht, damals kamen mehr als 5000 Zuschauer. Der Einzug ins EFA-Finale gegen Nordic Storm aus Kopenhagen war der größte Erfolg der jungen Geschichte des Franchise. Im Finale unterlag das Team aber mit 28:48.

Bis zum Endspiel in Innsbruck wurde die Mannschaft in diesem Jahr vom Filmemacher Ignaz Sterr begleitet. Herausgekommen ist eine 60-minütige Doku, die vor allem als Werbefilm für das Franchise und den Sport an sich taugen soll. In dem Film soll man den Spielern und Coaches der Ravens näher kommen.

Bevor es am Mittwochabend losgeht mit der Premiere, trifft man noch auf Thomas Krohne, der als Gesellschafter das Projekt Munich Ravens überhaupt erst möglich macht. Krohne war im Aufsichtsrat beim SV Werder Bremen. Der Film werde wahrscheinlich nur wenig dazu beitragen, den American Football in Europa zu etablieren, sagt Krohne mit einer Tüte Popcorn in der Hand. Aber das Ziel müsse schon sein, sich am US-amerikanischen Vorbild zu orientieren. In den USA wachse jedes Kind mit Football auf, dort herrsche ein ganz anderes Verständnis für die Sportart. Über die Zukunft der europäischen Football-Wettbewerbe – ob es demnächst vielleicht wieder eine gemeinsame Liga geben könnte – dazu möchte Krohne nichts sagen. Erst mal möchte er den Film genießen.

Dann fängt man auf dem Weg in den Saal noch den Defensive Back Marcos Schlabitz ab. Die Kamera habe ihn und sein Team in emotionalen Momenten begleitet, als man noch voller Adrenalin gewesen sei. „Vielleicht schäme ich mich heute dafür.“ Auch der riesige Etuale Lui aus der Defensive Line spricht vom „Walk of Shame“, als er die Treppen im Saal nach unten geht und sich einen Platz sucht.

Clevere Spielzüge oder entscheidende Aktionen, die American Football so besonders machen, zeigt der Film nicht

Ein wenig erinnert diese Premiere an den Moment eines Familienfests, bei dem man sich auf der Couch versammelt, um durch die alten Fotoalben zu blättern. Er herrscht Heiterkeit im Saal, als sich Spieler wie Quarterback Russel Tabor auf der großen Leinwand sehen und Grimassen in die Kamera schneiden. Als Außenstehender kann man mit den Filmschnipseln aus Bus und Umkleidekabine aber wenig anfangen. Dazu kommen rasante Szenen vom Spielfeld und vor Pathos triefende Interviews mit Spielern und dem Trainer Kendral Ellison. Was den Sport besonders macht, clevere Spielzüge oder entscheidende Aktionen, zeigt der Film nicht. Immerhin kommen die Outtakes nach dem Abspann den Spielern etwas näher, zum Beispiel wenn sie „Bayern, des samma mia“ mit amerikanischem Akzent singen. Davon hätte man gerne mehr gesehen.

Coach Ellison ist nach dem Film, den das Mathäser am Wochenende noch weitere Male zeigen wird, trotzdem gerührt. Und natürlich sei Football hier immer noch ein Nischen-Sport, aber wenn der Film auch nur ein oder zwei Fans mehr bringe, dann wäre das toll. Langfristig brauche es aber deutlich mehr Unterstützung, damit sich das Franchise finanzieren kann und weniger auf Gesellschafter Krohne angewiesen ist. Und ja, er würde gerne mal mit seinem Team in der Allianz-Arena spielen, sagt Ellison. Aber bis dahin brauche es noch Zeit.