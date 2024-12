Die Stadt will ihre Fördergelder für klimaschonende Sanierung und Umrüstung von Gebäuden künftig dosierter und zugleich effizienter und sozial fokussierter ausgeben. Der Klimaausschuss des Stadtrats hat dies am Dienstag beschlossen. Im Sommer hatte es über das städtische „Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude“, kurz FKG, noch Streit in der grün-roten Rathauskoalition gegeben. Die SPD warf dem Klimareferat unter Christine Kugler vor, viele Millionen Euro ineffizient auszugeben. Nun stimmte auch die oppositionelle CSU der neuen, grün-roten Förderlinie zu.

Weil die Stadt überall sparen muss, wäre es „vermessen“, dies nicht auch beim FKG zu tun: So rechtfertigte die Grünen-Fraktionschefin Mona Fuchs, dass die Zusage für FKG-Gelder künftig auf 60 Millionen Euro pro Jahr gedeckelt werde. Außerdem muss, wer Zuschüsse von der Stadt bekommt, etwa für neue Fenster oder energetische Sanierung, das Vorhaben in vier Jahren umsetzen; bisher war sechs Jahre lang Zeit. Streichen wird die Stadt unter anderem die Förderung von Photovoltaik-Anlagen. Grün-Rot begründet dies damit, dass es dafür vom Bund Zuschüsse gebe und sich PV-Module deutlich vergünstigt hätten, weshalb sich solche Anlagen ohnehin schneller rechneten.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren.

Den Förderfokus legt die Stadt auf den Austausch von Heizungen, hier sei die positive Klimawirkung besonders hoch. Zudem will man künftig Gebäude verstärkt in den Blick nehmen, die im Fachjargon „Worst Performing Buildings“ heißen. Damit sind die „Dreckschleudern“ unter den Häusern gemeint, wie Fuchs sagte. Hier sei jeder ausgegebene Förder-Euro am wirkungsvollsten.

Im ersten Halbjahr 2025 soll das Klimareferat Vorschläge vorlegen, wie sich das FKG noch stärker an sozialen Kriterien orientieren könne. Grün-Rot denkt dabei etwa an die verstärkte Förderung von Genossenschaften oder von Häusern mit günstigen Mieten. Neu fördern will der Stadtrat, wie vom Klimareferat vorgeschlagen, den Aufbau von Nahwärmenetzen. Darunter versteht man Grundwasser- oder Erdreich-Wärmepumpen, die nicht nur ein einzelnes Haus, sondern ein kleineres Quartier mit Wärme versorgen. Vor allem dort, wo es keine Fernwärmeanschlüsse gibt, sei dies sinnvoll, um den CO₂-Ausstoß spürbar zu reduzieren. Um diese Entwicklung zu beschleunigen, will die Stadt die „Initialberatung“ von Hausbesitzern unterstützen und zugleich den aufwendigen und teuren Bau dieser Wärmepumpen.

SPD-Stadträtin Julia Schmitt-Thiel betonte die ihrer Partei besonders wichtige Fokussierung im FKG: „Klimaschutz ist auch eine soziale Aufgabe.“ Unterstützung fand das angepasste FKG bei der oppositionellen CSU. Sebastian Schall lobte, dass künftig auch viele Besitzer älterer Ein- und Zweifamilienhäuser profitieren, die oft nicht die nötigen Ersparnisse hätten, um ihr Eigentum klimafreundlich herzurichten. In diesen Häusern lohne sich eine Sanierung oft ganz besonders.

Kritik kam von der übrigen Opposition. Tobias Ruff (ÖDP) bemängelte, dass die Koalition nicht den Mut habe zu priorisieren: Für Klimaschutz sei mehr, nicht weniger Geld nötig. Marie Burneleit (Linksfraktion) kritisierte die Deckelung der Fördersumme auf 60 Millionen Euro pro Jahr als kontraproduktiv. Fritz Roth (FDP) wünschte sich vom Klimareferat konkrete Zahlen, wie viel CO₂ durch das FKG eingespart werde.