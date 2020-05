Der Verein zur Förderung der Münchner Kammerspiele vergibt den Förderpreis 2020 an die Schauspielerin Gro Swantje Kohlhof, 25. Seit Januar 2018 ist Kohlhof festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Bei einer Umfrage von "Theater Heute" wurde sie für ihre schauspielerische Leistung in "Dionysos Stadt" zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres 2019 gewählt. Kohlhof spielt an den Kammerspielen außerdem Regan in "König Lear", Lady Macbeth in "Macbeth" und gibt einen mitreißenden Spiegelberg in "Die Räuberinnen". Eine Inszenierung von Leonie Böhm, die zum in diesem Jahr digitalen Berliner Theatertreffen eingeladen war. "Sie ist mit ihrer Aufmerksamkeit immer voll da, zuletzt auch in ihrem liebevollanarchischen Online-Format "Hogwarts-Exkursion", in dem sie das Publikum auf eine Reise in ihre Kindheit mitnimmt", heißt es in der Begründung des Vereins. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird aufgrund der Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung online vergeben.