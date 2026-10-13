Am Ende ihrer Rede wird Lucy Wilke ernst. Der ihr eigene Schalk hat da kurz Pause. Dass sie den Förderpreis Theater der Stadt München gerade jetzt erhalte, bedeute ihr viel, sagt sie. In den vergangenen Jahren habe sie sich zunehmend Sorgen um die politische Entwicklung gemacht. Die drohende Ausgrenzung betreffe auch Menschen wie sie. Der jetzige Preis sei für sie deshalb „ein Zeichen, dass Vielfalt in München einen Wert hat“.

Diversität gehört zu den Kernthemen der künstlerischen Arbeit von Lucy Wilke. Die Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Tänzerin und Musikerin, geboren 1984, hat Spinale Muskelatrophie (SMA) und benutzt einen Rollstuhl. Das fließt in ihre Kunst ein, ist aber nicht deren Inhalt. „Gerade in der Beiläufigkeit liegt die Heilung“, sagte sie einmal in einem Gespräch mit der SZ. Wilke ist dabei grenzgängerisch in ihren Arbeiten, ihre Laudatorin, die Regisseurin und Performancekünstlerin Sahar Rahimi, spricht von einem „unbegrenzten und radikalen Willen“.

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Wilke lässt sich etwa in „Wolf“, einer schrägen Rotkäppchen-Variante, blutverschmiert aus einem Plüschwolfskörper schneiden. Anschließend geht es sehr direkt auf der Bühne um Sex, Begehren, Liebe. In „Scores that shaped our friendship“ löste sie Anderssein in zärtlichen Bildern von Freundschaft, Träumen und Berührung auf. Dafür erhielt sie eine Einladung zum Berliner Theatertreffen und den Faust-Theaterpreis. Seit 2020 ist Wilke Mitglied im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Ihre Figuren sind stets selbstbewusst, selbstbestimmt und schön. Dass sie zusätzlich noch eine sanfte und klare Stimme hat, ist bei den Auftritten ihrer Band blind & lame zu hören und demnächst auch in der neuen Kammerspiele-Produktion „Schubert in Paradise“ mit Jelena Kuljić und Katharina Bach.

Es hat viel mit Wilkes Haltung zu tun, dass sie ihrem mit 8000 Euro dotiertem Preis auch eine gesellschaftspolitische Relevanz bemisst. Kunst hat für sie die Kraft, Wahrnehmung zu verändern. Dass dies möglich ist, dafür sind ihre Arbeiten ein herausragendes Beispiel. Eine Auszeichnung, die dies würdigt, steht in diesem Moment eben auch für Vielfalt und Toleranz.

Die multimedialen Performances von Stephanie Felber sind einzigartig in der Münchner Tanzszene, begründete die Jury ihre Entscheidung für die Choreografin. Foto: Robert Haas

Gleichzeitig mit dem Förderpreis Theater verlieh die Stadt München – vertreten durch Kulturbürgermeisterin Mona Fuchs und Kulturreferent Marek Wiechers – auch den Förderpreis Tanz. Ort der Verleihung war am Montag das Theater HochX, bewusst gewählt wegen des derzeit laufenden Rodeo-Festivals. Im Bereich Tanz wurde die 1987 in Pasing geborene Stephanie Felber ausgezeichnet.

„Mit ihren multimedialen Performances erforscht und bespielt die Münchner Choreografin ein Feld, das einzigartig ist in der Tanzszene dieser Stadt“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Felber studierte Film und Fotografie, begann als Performerin und gab 2015 ihr Debüt als Choreografin heraus. Die Kamera, so sagt Felber, sei für sie ein eigenständiger Performer. Analoge und mediale Körper setzt sie gleichberechtigt nebeneinander ein und lässt daraus, wie etwa in „Carnal Screen“, eine sinnliche Entdeckungsreise werden.