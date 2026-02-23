Der Münchner Flughafen ist ein Airport der Spitzenklasse. Eigentlich. Im vergangenen Jahr wurde der Flughafen Franz Josef Strauß von der Muttergesellschaft des renommierten US-Fachmagazins Aviation Week zum besten Flughafen weltweit gewählt. Er glänzt regelmäßig als Fünf-Sterne-Airport bei den Themen Service und Komfort und landete ebenfalls 2025 bei den jährlich vergebenen „World Airport Awards“ des Londoner Instituts Skytrax auf Rang neun. Im Erdinger Moos, so die Annahme, scheint die Welt der Luftfahrt noch in Ordnung zu sein.
MeinungChaos wegen SchneesFür Münchens Flughafen ist es beschämend, wenn 600 Passagiere im Flugzeug übernachten müssen
Kommentar von Martin Mühlfenzl
Wegen des Schnees mussten einige Maschinen am Boden bleiben. Dass Fluggäste dann nicht an die Terminals zurückgebracht werden konnten, ist nicht der erste Vorfall, der am Image des Münchner Airports kratzt.
