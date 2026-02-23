Zum Hauptinhalt springen

MeinungChaos wegen SchneesFür Münchens Flughafen ist es beschämend, wenn 600 Passagiere im Flugzeug übernachten müssen

Kommentar von Martin Mühlfenzl

Lesezeit: 1 Min.

Die Passagiermaschinen ready for departure . Doch dann stoppte der Airport wegen des Wintereinbruchs kurzerhand die Startvorgänge.
Die Passagiermaschinen ready for departure. Doch dann stoppte der Airport wegen des Wintereinbruchs kurzerhand die Startvorgänge. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Wegen des Schnees mussten einige Maschinen am Boden bleiben. Dass Fluggäste dann nicht an die Terminals zurückgebracht werden konnten, ist nicht der erste Vorfall, der am Image des Münchner Airports kratzt.

Der Münchner Flughafen ist ein Airport der Spitzenklasse. Eigentlich. Im vergangenen Jahr wurde der Flughafen Franz Josef Strauß von der Muttergesellschaft des renommierten US-Fachmagazins Aviation Week zum besten Flughafen weltweit gewählt. Er glänzt regelmäßig als Fünf-Sterne-Airport bei den Themen Service und Komfort und landete ebenfalls 2025 bei den jährlich vergebenen „World Airport Awards“ des Londoner Instituts Skytrax auf Rang neun. Im Erdinger Moos, so die Annahme, scheint die Welt der Luftfahrt noch in Ordnung zu sein.

Zur SZ-Startseite

Neue Brücke am Giesinger Berg
:Zehn Millionen Euro teure Abkürzung für Radfahrer

Am Giesinger Berg soll eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer als „Statement“ für München entstehen. Selbst die sonst so radlkritische CSU befürwortet den Bau – mit einem Hintergedanken.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite