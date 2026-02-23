Der Münchner Flughafen ist ein Airport der Spitzenklasse. Eigentlich. Im vergangenen Jahr wurde der Flughafen Franz Josef Strauß von der Muttergesellschaft des renommierten US-Fachmagazins Aviation Week zum besten Flughafen weltweit gewählt. Er glänzt regelmäßig als Fünf-Sterne-Airport bei den Themen Service und Komfort und landete ebenfalls 2025 bei den jährlich vergebenen „World Airport Awards“ des Londoner Instituts Skytrax auf Rang neun. Im Erdinger Moos, so die Annahme, scheint die Welt der Luftfahrt noch in Ordnung zu sein.