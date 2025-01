Winterwetter am Flughafen München:Etwa 70 Flüge annulliert

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Sonntag vor Glätte und Eisregen gewarnt. Etwa 70 von insgesamt rund 750 Starts und Landungen am Münchner Flughafen waren deshalb von den Fluggesellschaften vorab annulliert worden, wie ein Flughafen-Sprecher der SZ am Sonntagmittag sagte. Dies sei vorsorglich geschehen.

Die Lage am Flughafen sei jedoch „nicht so dramatisch“ wie befürchtet. Es habe kein Blitzeis gegeben und die Gefahr von Eisregen sei inzwischen auch „durch“. Der Flugverkehr laufe daher wieder weitgehend normal.

Allerdings komme es noch zu Verspätungen, sagte der Sprecher. Denn alle Flugzeuge müssten zunächst enteist werden, was jeweils 15 bis 20 Minuten dauere. Zudem kämen Maschinen von anderen Flughäfen zum Teil bereits verspätet in München an. Es gebe jedoch am Flughafen „keine Warteschlangen und keine aufgeregten Passagiere“.