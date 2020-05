Der Münchner Flughafen ist im April der sonnigste Ort in ganz Deutschland gewesen. Dort schien im vergangenen Monat an 327 Stunden die Sonne, das ist mehr als doppelt so viel wie im langjährigen Mittel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende mit.

Platz zwei in dem bundesweiten Ranking belegte demnach Weihenstephan im Landkreis Freising vor Passau-Fürstenzell. Seit dem 13. März schien nördlich von München etwa 500 Stunden die Sonne, im Schnitt also jeden Tag mehr als zehn Stunden.

Bundesweit war der April der sonnigste seit 1951, als mit der Aufzeichnung der Sonnenscheindauer begonnen wurde. Zudem erlebte Deutschland den zwölften zu trockenen April in Folge. Trotz vieler Sonnenstunden kommt es im Alpenvorland zwar immer wieder zu Schauern. Allerdings gab es in München in diesem April lediglich in den letzten Apriltagen nennenswerten Niederschlag.