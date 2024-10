Am Münchner Flughafen herrschen unzumutbare Zustände – die selbst verschuldet sind

Warten, warten, warten: Am zweitgrößten Flughafen Deutschlands kommt es immer wieder zu irrwitzigen Verzögerungen. Einer der Gründe für die Misere ließe sich leicht beheben.

Kommentar von Andreas Schubert

Nach dem Ende der Corona-Krise sind am Münchner Flughafen die Zeiten leerer Hallen und Abflugtafeln längst vergessen. Stattdessen verbreitet der Airport nun wieder neue Jubelmeldungen über hohe Passagierzahlen. So lag im Terminal 2, das die Lufthansa und die Flughafengesellschaft FMG gemeinsam betreiben, die Anzahl der Passagiere während der Sommerferien an 19 Tagen erstmals über dem Vorkrisenniveau.