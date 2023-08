Flughafen München:Wenn der Koffer nicht mitfliegt

Von Caroline Drees

Nach dem verregneten Ferienstart in Bayern gab es in den vergangenen Wochen auch viele sehr heiße Tage, die sich nicht selten in kräftigen Sommergewittern über München entluden. Was manch einer als willkommene Abkühlung empfand, sorgte am Münchner Flughafen für große Probleme. Nicht nur, dass die Gewitter Auswirkungen auf die Pünktlichkeit vieler Flüge hatten, vor allem die Gepäck-Situation war für zahlreiche Passagiere ein Ärgernis.