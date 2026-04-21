Mehrere Milliarden Euro hat der Traum von der schnellen Anbindung des Münchner Flughafens an die Innenstadt gekostet. In nur zehn Minuten sollte der Transrapid von der City ins Erdinger Moos rauschen. Doch die Magnetschwebebahn hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt und das Vorhaben wurde im Jahr 2008 gestoppt. Die Verbindung aus der Innenstadt zum Flughafen gehört nach wie vor zu den schlechtesten unter Europas Top-Reisezielen.