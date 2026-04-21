Mehrere Milliarden Euro hat der Traum von der schnellen Anbindung des Münchner Flughafens an die Innenstadt gekostet. In nur zehn Minuten sollte der Transrapid von der City ins Erdinger Moos rauschen. Doch die Magnetschwebebahn hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt und das Vorhaben wurde im Jahr 2008 gestoppt. Die Verbindung aus der Innenstadt zum Flughafen gehört nach wie vor zu den schlechtesten unter Europas Top-Reisezielen.
Bessere Anbindung für ReisendeBekommt München wirklich eine ICE-Verbindung zum Flughafen?
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Die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Airport gehört zu den schlechtesten in Europa. Jüngst kündigte der Bundesverkehrsminister eine Anbindung an den Fernverkehr an. Doch Experten bleiben skeptisch.
Von Martin Mühlfenzl
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