Die Gewerkschaft Verdi hat die Warnstreiks an Flughäfen fortgesetzt. Bis Dienstagnachmittag seien am Münchner Airport weitere 16 Starts und Landungen annulliert worden, teilte Flughafen-Sprecher Ingo Anspach mit. Am Montagnachmittag habe es 37 Ausfälle gegeben. Erneut seien ausschließlich Inlandsflüge betroffen gewesen, etwa nach Hamburg, Frankfurt und Hannover. Verdi hatte die Kontrolleure an Flughäfen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. München war davon indirekt betroffen: Zwar blieben die Passagierkontrollen unbeeinträchtigt, weil diese eine Gesellschaft des Freistaats übernimmt, für die der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gilt. Wegen der Streiks an anderen Flughäfen mussten aber dennoch Verbindungen gestrichen werden. In München waren beim Tarifkonflikt mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen nur die Mitarbeiter der Personal- und Frachtkontrolle zum Ausstand aufgerufen. Laut Verdi blieben allein in der Spätschicht am Montag 90 der 110 Stellen unbesetzt.