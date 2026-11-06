In einem Rutsch hätte es durchgehen sollen: vom bayerischen Oberland ins ferne Hurghada. Ein Ehepaar hatte dazu über ein Vergleichsportal eine Pauschalreise nach Ägypten mit passendem „Rail & Fly Flex“ Ticket gebucht. Das „Flex“ stand aber offenbar für die Flexibilität der Bahn, was die Pünktlichkeit anbelangt. Das Paar verpasste den Flug, buchte selbst für den Abend einen neuen, wollte die Kosten dafür vor Gericht einklagen – und landete damit auf der Nase. Denn das Münchner Amtsgericht kam zu dem Schluss, dass Verspätungen und Störungen im deutschen Schienenverkehr, „insbesondere in einem Ballungsgebiet wie München “, allgemein bekannt und zu berücksichtigen seien.

Ja, man liest es immer wieder, die Aufforderung in den Reiseunterlagen, dass man sich 120 Minuten vor Abheben des Fliegers am Abfertigungsschalter einzufinden habe. Und dieses kleine Detail kann von juristischer Relevanz sein, wie besagtes Ehepaar erfahren musste.

Am 26. September 2025 wollten sie dem Herbstgrau entfliehen, um 13.30 Uhr sollte das Flugzeug in Richtung Sonne starten. Das Paar plante so, dass es mit der S-Bahn um 11.28 Uhr am Flughafen ankommen würde. Mit dem Zug ging es um 9.40 Uhr zunächst vom Oberland in Richtung Münchner Hauptbahnhof. Bereits da war der Wurm drin: Wegen Personen im Gleis zwischen den Haltestellen Tutzing und Pasing stand der Zug eine Stunde still. Als sie dann schließlich am Hauptbahnhof ankamen, hatte der Abfertigungsschalter am Flughafen längst geschlossen.

Der Veranstalter teilte den Kunden telefonisch mit, dass er für den heutigen sowie morgigen Tag keinen Ersatzflug anbieten könne. Also buchten die beiden Urlauber auf eigene Faust für denselben Abend einen Flug nach Hurghada. Kostenpunkt: 567 Euro. Dazu kam noch eine Taxirechnung in Höhe von 10,80 Euro für den Transfer vom Flughafen Hurghada ins gebuchte Hotel.

Da man ja quasi ein Ticket für die Schiene und den Flug gebucht hatte, und nach eigener Meinung für die Verspätung nichts konnte, wollte das Ehepaar vom Veranstalter den Flug erstattet bekommen. Der lehnte ab und so sah man sich vor Gericht wieder.

Wie die Pressestelle des Amtsgerichts München mitteilt, konnte das Gericht „keinen Reisemangel“ feststellen. Die Kläger hätten sich nur darauf berufen, dass der Zug und die S-Bahn nach ihrer Planung um 11.28 Uhr am Flughafen angekommen wären. Maßgeblich sei allerdings, so das Gericht, „ob sich die Kläger 120 Minuten vor Abflug am Abfertigungsschalter eingefunden hätten“.

Die Kläger hätten eine Zugverbindung gewählt, die bei normalem Verlauf schon knapp kalkuliert gewesen sei. Die S-Bahn wäre um 11.28 Uhr angekommen, dann hätte man noch zu Fuß zum Check-In laufen müssen, eine pünktliche Abfertigung sei da nicht gewährleistet gewesen, heißt es im Urteil. Und man müsse berücksichtigen, dass es sich bei der Formulierung „zwei Stunden vor Abflug“ um eine Mindestangabe des Reiseveranstalters handle.

Die Kläger hätten bei ihrer Reiseplanung „typischerweise auftretende Verzögerungen“ berücksichtigen müssen, so das Gericht. Und es sei eine allgemein bekannte Tatsache, dass Verspätungen und betriebliche Störungen im deutschen Schienenverkehr im Alltagsbetrieb vorkommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Az: 112 C 11815/26).