LuftverkehrFlugzeug landet ungeplant in München

Ein Air-France-Flugzeug steht auf dem Münchner Flughafen. (Archivbild)
Ein Air-France-Flugzeug steht auf dem Münchner Flughafen. (Archivbild) (Foto: Ehsan Monajati/dpa)

Die Maschine der Fluglinie Air France ist am Sonntagabend von Beirut nach Paris unterwegs. Als es an Bord verbrannt riecht, kommt es zu einer spontanen Landung.

Nach dem Auftreten von Schmorgeruch in einem Air-France-Flugzeug auf dem Weg nach Paris ist die Maschine in München ungeplant, aber sicher gelandet. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Flughafensprecher. Das Flugzeug habe nach der Landung am Sonntagabend um 20.19 Uhr selbständig zu seiner Parkposition rollen können. „Es war alles andere als dramatisch.“

Die Passagiere kamen am Sonntagabend mit ihrem Gepäck in Hotels unter. Wie viele Reisende betroffen waren, war zunächst unklar – der Sprecher sagte mit Blick auf den Flugzeugtyp, es seien sicher mehr als 200 gewesen.

Das Flugzeug war im libanesischen Beirut gestartet und sollte ursprünglich auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen. Was den Brandgeruch verursacht haben könnte, war zunächst unklar. „Die Maschine ist immer noch da“, sagte der Sprecher am Morgen. Die Airline werde sich nun darum kümmern.

