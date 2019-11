Etwa 50 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa haben am Donnertag am Münchner Flughafen demonstriert.

Eigentlich wollte Christoph Pobel zur Mittagszeit im spanischen Bilbao sein. Er hat einen Geschäftstermin. "Ich habe eine Stunde vor Abflug die Nachricht über die App bekommen, dass der Flug ausfällt", sagt der 31-Jährige. Am Donnerstag steht er zusammen mit Dutzenden weiteren Passagieren vor dem Lufthansa-Ticketschalter am Münchner Flughafen und weiß zunächst nicht, wie es weitergeht. "Das war's dann mit der Dienstreise", sagt er.

Pobel ist einer von Tausenden Kunden der Lufthansa, die der Streik der Flugbegleiter am Donnerstag getroffen hat. Am zweitgrößten deutschen Flughafen sollten nach Angaben der Lufthansa am Donnerstag und Freitag etwa 500 Starts und Landungen ausfallen, wie eine Sprecherin sagte. Laut einer Flughafensprecherin wurden am ersten Tag rund 260 Starts und Landungen annulliert. In Nürnberg blieben zunächst verhältnismäßig wenig Maschinen am Boden: Insgesamt seien sechs Starts und Landungen annulliert, hieß es vom Airport. Auch am Freitag sind dort demnach sechs Flüge betroffen, alle Starts von Nürnberg nach München sollten planmäßig laufen.

Im Lufthansa-Terminal des Münchner Flughafens geht es während des Streiks zunächst ruhig zu: Keine langen Schlangen, weder beim Check-in noch am Ticketschalter der Lufthansa. Die Passagiere hätten sich rechtzeitig informiert, sagt die Sprecherin der Fluggesellschaft. Ein Hamburger wartet am Info-Schalter und versucht, nach Hause zu kommen. Es ist schon der zweite Versuch des Mannes. Erster Flug: annulliert. Auch die zweite Verbindung fiel aus. "Mal gucken, was sich die Lufthansa für uns ausdenkt", sagt der Mann. Seine Alternative wäre die Bahn.

Derweil stehen vor dem Terminal etwa 50 Flugbegleiter mit Warnwesten, Trillerpfeifen und Fahnen. Eine Stewardess verteilt Gummibärchen als "Nervennahrung" an Passagiere. "Ich bin leicht grantig", ruft ihr ein Lufthansa-Kunde im Vorbeigehen zu. Auch Beleidigungen bekommt das streikende Kabinenpersonal zu hören.

Detailansicht öffnen In München hat die Lufthansa am Donnerstag etwa 260 Verbindungen annulliert. (Foto: dpa)

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert für die etwa 21 000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Für die vier Tochter-Flugbetriebe wurden jeweils separate Forderungen aufgestellt und Urabstimmungen abgehalten. In dem gesamten Konflikt geht es aber hauptsächlich um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.

Dabei sollen die Nerven der Passagiere nicht weiter strapaziert werden, wie zumindest die Gewerkschaft Ufo angekündigt hat. Sie sei bereit, mit der Lufthansa in Gespräche über eine Schlichtung des laufenden Tarifkonflikts einzutreten, kündigt ein Sprecher am Münchner Flughafen an. Der Streik solle über den Freitag hinaus zunächst nicht verlängert und auch nicht auf andere Airlines des Lufthansa-Konzerns ausgeweitet werden.