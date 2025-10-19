Wegen „verdächtiger Wahrnehmungen“ sind Start- und Landebahn am Münchner Flughafen zeitweise gesperrt worden. Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr am Samstagabend gegen 22 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Eine weitere kurze Sperrung habe es gegen 23 Uhr gegeben.

Zuvor hatten mehrere Menschen der Bundespolizei „verdächtige Wahrnehmungen“ gemeldet. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei den Wahrnehmungen um mutmaßliche Drohnensichtungen handelte. Ein Bundespolizeisprecher machte dazu am Morgen zunächst keine weiteren Angaben.

Betrieb am Münchner Flughafen läuft am Sonntag wieder normal

Am Sonntagmorgen läuft der Flugbetrieb wieder regulär. Die Auswirkungen seien gering gewesen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Drei Flieger seien am späten Samstagabend umgeleitet worden, von denen einer anschließend doch in München gelandet sei.

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden. An den beiden Tagen waren knapp 10 000 Reisende betroffen. Einige von ihnen hatten auf Feldbetten und Isomatten in den Terminals übernachten müssen.