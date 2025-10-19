Zum Hauptinhalt springen

Vorübergehende Sperrung„Verdächtige Wahrnehmungen“  am Münchner Flughafen

Der Münchner Flughafen musste am Samstagabend erneut gesperrt werden. (Archivbild)
Der Münchner Flughafen musste am Samstagabend erneut gesperrt werden. (Archivbild) (Foto: MICHAELA STACHE/AFP)
  • Der Münchner Flughafen wurde am Samstagabend wegen „verdächtiger Wahrnehmungen" zweimal kurzzeitig gesperrt.
  • Drei Flugzeuge mussten umgeleitet werden, der Flugbetrieb läuft am Sonntagmorgen wieder normal mit geringen Auswirkungen.
  • Bereits Anfang Oktober war der Flugverkehr an zwei aufeinanderfolgenden Abenden nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden, knapp 10 000 Reisende waren betroffen.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Nachdem der Flugverkehr an Deutschlands zweitgrößtem Airport bereits Anfang Oktober zweimal unterbrochen werden musste, gab es am Samstagabend einen weiteren Vorfall. Am Sonntagmorgen läuft der Betrieb wieder regulär.

Wegen „verdächtiger Wahrnehmungen“ sind Start- und Landebahn am Münchner Flughafen zeitweise gesperrt worden. Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr am Samstagabend gegen 22 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Eine weitere kurze Sperrung habe es gegen 23 Uhr gegeben.

Zuvor hatten mehrere Menschen der Bundespolizei „verdächtige Wahrnehmungen“ gemeldet. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei den Wahrnehmungen um mutmaßliche Drohnensichtungen handelte. Ein Bundespolizeisprecher machte dazu am Morgen zunächst keine weiteren Angaben.

Betrieb am Münchner Flughafen läuft am Sonntag wieder normal

Am Sonntagmorgen läuft der Flugbetrieb wieder regulär. Die Auswirkungen seien gering gewesen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Drei Flieger seien am späten Samstagabend umgeleitet worden, von denen einer anschließend doch in München gelandet sei.

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden. An den beiden Tagen waren knapp 10 000 Reisende betroffen. Einige von ihnen hatten auf Feldbetten und Isomatten in den Terminals übernachten müssen.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Luftverkehr
:Koalition ist uneins über Einsatz der Bundeswehr bei Drohnenbedrohung

Nach der vorübergehenden Sperrung des Münchner Flughafens wird der Kampf gegen Drohnen noch dringlicher. Gefragt wäre eine schnelle, effektive Lösung – doch die ist gar nicht so einfach.

SZ PlusVon Michael Bauchmüller und Joachim Mölter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite