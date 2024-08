Flughafen München:Mann gelangt zweimal ohne Ticket ins Flugzeug

Einem Mann ist es in der vergangenen Woche zweimal gelungen, am Münchner Flughafen sämtliche Kontrollen zu überwinden und ein Flugzeug zu besteigen, obwohl er nicht im Besitz eines Tickets war. Beim zweiten Mal flog er sogar bis nach Stockholm, ohne zu bezahlen.

Eine Sprecherin der Flughafen München GmbH bestätigte die Vorfälle, ebenso die Bundespolizei am Flughafen sowie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt, das die Ermittlungen in der Sache führt. Demnach hatte sich der Mann, ein 39-jähriger Norweger, bei der automatischen Ticketkontrolle so dicht hinter einen anderen Reisenden gestellt, dass er mit diesem durch die Sperre kam. An der Sicherheitskontrolle wird weder Ticket noch Boardingpass verlangt, sodass er auch dort passieren konnte. Und schließlich gelang es ihm auch noch am Gate, sich an den Airline-Mitarbeitern vorbeizuschmuggeln und ins Flugzeug zu gelangen.

Beim ersten Vorfall am 4. August war dann allerdings Schluss – der Flug war ausgebucht, der „Schwarz-Flieger“ fand keinen Sitzplatz, fiel deshalb der Kabinencrew auf und wurde der Polizei übergeben.

Mehr Glück hatte er am Tag darauf – er gelangte auf die gleiche Weise ins Flugzeug und hob dieses Mal mit ab, nach Stockholm. Erst am Zielflughafen wurde er entdeckt und der Polizei übergeben. Die Flughafen GmbH prüft nun, wie der Mann die Ticketkontrolle überwinden konnte. Gleiches gilt für die Airline, die für die Kontrolle an den Gates zuständig ist.

Das Polizeipräsidium Oberbayern ermittelt gegen den Mann wegen Hausfriedensbruchs und Beförderungserschleichung. Die Behörde betont aber, dass „von dem Mann keine Gefahr ausging“. Außerdem habe „keine Intention bestanden, den Luftverkehr zu stören“.