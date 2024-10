Viele Passagiere haben am Donnerstagvormittag am Münchner Flughafen ihre Flüge verpasst oder sie nur ganz knapp erwischt. Der Grund: Die Schlange vor der Sicherheitskontrolle im Terminal 2 war so lang, dass sie bis ins Freie reichte. Verschiedenen Medienberichten zufolge waren es zwei Kilometer. Das Terminal 2 wird von der Flughafengesellschaft FMG und der Lufthansa gemeinsam betrieben. Für die Sicherheitskontrollen ist die Regierung von Oberbayern zuständig.

Die Wartezeit gab der Flughafen mit etwa einer Stunde an. Laut Berichten von betroffenen Passagieren dauerte das Anstehen allerdings teilweise mehr als zwei Stunden, wie ein SZ-Kollege, der mit einer Reisegruppe nach Belgrad unterwegs war, tags drauf bestätigte. Seine siebenköpfige Gruppe war kurz nach 9 Uhr mit der S-Bahn am Flughafen angekommen und stellte sich sofort an der Security-Schlange an. Alle reisten nur mit Handgepäck, das Einchecken blieb ihnen erspart. Den Flieger um 11 Uhr erwischte die Gruppe allerdings nicht mehr, sie kam eine Viertelstunde zu spät am Gate an. Die Lufthansa buchte die Gruppe auf einen der nächsten Flüge um, der ein paar Stunden später ging. Einer der Mitreisenden allerdings musste über Frankfurt fliegen, er erreichte sein Ziel erst weit nach Mitternacht.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Wie kam es zu den extrem langen Wartezeiten? Am Vormittag war die Pressestelle des Flughafens nicht zu erreichen. Laut Bayerischem Rundfunk nannte ein Sprecher des Flughafens mehrere Gründe. Einerseits würden die Kontrollstellen aktuell modernisiert, sodass nicht alle Kapazitäten zur Verfügung stünden. Andererseits seien wegen des Brückentags an diesem Freitag etwa 10 000 Passagiere mehr am Airport gezählt worden als sonst. Normal seien es etwa 130 000 am Tag.

Das Chaos am Donnerstag ist kein Einzelfall. Extrem lange Wartezeiten gibt es an der Security immer wieder, unter anderem vor einer Woche. Auf seiner Homepage weist der Flughafen zwar auf längere Wartezeiten hin. Eine Information in Echtzeit ist dort allerdings nicht zu finden.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Auch am Wochenende, wenn das Oktoberfest endet, werden sich Passagiere voraussichtlich früh an der Security anstellen müssen. Aus dem Münchner Rathaus kamen am Freitag erste Reaktionen. Die FDP-Fraktion sprach von einem „verheerenden Bild“ und einem „Image-Desaster“, die CSU-Fraktion von „beschämenden Szenen“ und forderte mehr Personal, eine bessere technische Ausstattung und klügere Wartungspläne.

„Eine kilometerlange Warteschlange gibt ein katastrophales Bild ab und beschädigt das bisher hervorragende Image des Münchner Flughafens und letztlich auch das Image der Stadt München selbst“, schreibt Hans Theiss Vize-Fraktionschef der CSU. „Vielleicht sollte sich die Flughafen GmbH wieder mehr auf ihr Kerngeschäft als auf die Planung und den Bau irgendwelcher Eventhallen konzentrieren.“