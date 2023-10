Manchmal dauert die Anfahrt mit der S-Bahn zum Münchner Airport länger als der Kurzstreckenflug? Das könnte sich in nächster Zeit öfter bewahrheiten: Viele Reisende müssen sich in den nächsten Wochen mit längeren Fahrtzeiten von und zum Flughafen arrangieren. Denn der Airport ist wegen Bauarbeiten vom kommenden Montag an drei Wochen lang nicht mehr direkt mit der S-Bahn zu erreichen.