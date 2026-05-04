Wer in dieser Woche mit der S-Bahn zum Flughafen will, muss sich auf eine längere Anfahrt einstellen. Die Linien S1 und S8 enden vom späten Montagabend bis Freitagmorgen bereits am Besucherpark, der vorletzten Haltestelle. Passagiere müssen auf Ersatzbusse umsteigen, die im Zehn-Minuten-Takt unterwegs sind, teilt die Bahn mit.

Die Busse in Richtung Flughafen fahren am Besucherpark auf der Südallee auf Höhe des Parkhauses ab. Grund für die Einschränkungen ist der Bau des neuen elektronischen Stellwerks für den „Erdinger Ringschluss“, das zum Jahresende das alte Relais-Stellwerk ersetzen soll. Der Regionalexpress aus Regensburg endet im gleichen Zeitraum bereits in Freising, dort sollen zusätzliche MVV-Busse der Linie 635 zum Airport fahren.

Eine zweite Baustelle erschwert den Weg zum Flughafen: In den Nächten bis Freitag entfällt die S1 zwischen Leuchtenbergring und Feldmoching aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Die Bahn rät, die U-Bahn U2 nach Feldmoching oder die U3 nach Moosach zu nehmen, von wo aus Ersatzbusse nach Feldmoching fahren.

Die Münchner S-Bahn ist mit durchschnittlich 840 000 Fahrgästen an Werktagen Bayerns meistgenutztes Nahverkehrsnetz. Bauarbeiten gibt es in diesem Frühjahr auf mehreren Streckenabschnitten. Schon im März und April kam es zu Sperrungen, so auch auf der Stammstrecke in der Innenstadt. Neue Einschränkungen wird es dort bereits am kommenden Wochenende von 8. bis 11. Mai geben.