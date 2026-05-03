Wer in dieser Woche mit der S-Bahn zum Flughafen will, muss sich auf eine längere Anfahrt einstellen. Die Linien S1 und S8 enden vom späten Montagabend bis Freitagmorgen bereits am Besucherpark. Passagiere müssen auf Ersatzbusse umsteigen, die im Zehn-Minuten-Takt fahren, teilt die Bahn mit.

Grund ist der Bau des neuen elektronischen Stellwerks für den „Erdinger Ringschluss“, das zum Jahresende das alte Relais-Stellwerk ersetzen soll. Der Regionalexpress aus Regensburg endet in Freising, dort sollen mehr MVV-Busse der Linie 635 zum Airport fahren.

Eine zweite Baustelle erschwert den Weg zum Flughafen zusätzlich: In den Nächten bis Freitag entfällt die S1 zwischen Leuchtenbergring und Feldmoching aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Die Bahn rät, die U-Bahn U2 nach Feldmoching oder die U3 nach Moosach zu nehmen, von wo aus Ersatzbusse nach Feldmoching fahren.