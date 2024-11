Am 10. Juni gab es einen außergewöhnlichen Start am Münchner Flughafen. An jenem Montag hob um 10.02 Uhr ein Airbus A320 mit dem Ziel Ostrava in Tschechien ab. Das Besondere an dem Vorgang: Die Maschine wurde einst von der staatlichen russischen Fluggesellschaft Aeroflot betrieben.