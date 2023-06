Flughafen Riem am 10. Februar 1970

Im Transitbereich des früheren Flughafens München-Riem griffen die drei Terroristen an. Das Foto entstand nach dem Anschlag, womöglich bei seiner Aufarbeitung.

Der palästinensische Terroranschlag am Flughafen München-Riem ist nur noch wenigen Menschen im Bewusstsein. Nun soll ein Gedenkort daran erinnern - auch an die Helden vom 10. Februar 1970.

Von Barbara Galaktionow

Zuerst hatten sie nur an eine Gedenktafel gedacht. "Damit wären wir zufrieden gewesen", sagt die Israelin Miki Dror, ihr Bruder Ofer Katzenstein nickt. Sie sind zwei der drei Kinder von Arie Katzenstein. Der Ingenieur kam am 10. Februar 1970 bei einem palästinensischen Terroranschlag am damaligen Flughafen München-Riem ums Leben, weitere neun Menschen wurden dabei verletzt, zum Teil schwer. Trotzdem ist der Anschlag heute der breiten Öffentlichkeit kaum mehr im Bewusstsein.