Von Martin Bernstein

Er gab sich gerne als Gentleman, trug teure Kleidung und Herrenhandschuhe, reiste als Geschäftsführer einer Budapester Event-Agentur durch halb Europa und posierte auf Facebook vor hochpreisigen Designer-Klamottenläden in europäischen Großstädten. Den Regenschirm hatte der 39-Jährige immer dabei. Ein Mann von Welt eben... Der Unterwelt, wie die Staatsanwaltschaft München I jetzt herausgefunden hat. Der "Regenschirm-Einbrecher", den sie dingfest machen konnte, war offenbar über Jahre hinweg ein in mehreren Bundesländern und Staaten gesuchtes Phantom. Weit mehr als 300 000 Euro erbeutete der einschlägig vorbestrafte Einbrecher bei seinen Raubzügen. Und der Regenschirm war immer dabei.

Mit diesem schützte sich der Ungar davor, auf Videoaufnahmen von Überwachungskameras erkannt zu werden. Allein in München war der Mann zwischen Mai 2018 und Juli 2020 in 28 Bürogebäude eingestiegen, hatte Türen aufgehebelt und Laptops geklaut, die dann über einen Mittelsmann an eine ungarische Firma in Budapest verkauft und von dort weiter vertrieben worden waren. Die Münchner Ermittler stießen bald auf ähnliche Fälle - aus Frankfurt am Main, aus Stuttgart, aber auch aus Zürich. Nicht immer konnte der Mann seinen Regenschirm aufspannen: Videoaufzeichnungen aus Hotels, in denen er logierte, zeigen, wie er abends mit leerem Rucksack die Hotellobby verließ und diese mehrere Stunden später nach Mitternacht mit offensichtlich gefülltem Rucksack sowie einer großen Tragetasche in der Hand wieder betrat. Zum Teil war dieser Vorgang sogar mehrere Nächte in Folge auf den Videos zu beobachten.

Am 28. Juli vergangenen Jahres klappte der Ungar seinen schwarzen Regenschirm zum letzten Mal für voraussichtlich lange Zeit zu. Ermittler des Kriminalkommissariats 51 konnten den 39-Jährigen am Flughafen München festnehmen, als er mit Diebesgut im Gepäck gerade seinen Rückflug nach Ungarn antreten wollte. Er befindet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft seitdem in Untersuchungshaft. Wegen 15 Fällen des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls soll ihm demnächst der Prozess gemacht werden.