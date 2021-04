Polizisten gehen durch das Terminal 1 am Flughafen.

Aus Frust hat ein 24-Jähriger am Münchner Flughafen seinen Haufen vor der Polizeistation gemacht. Die Beamten hatten ihn zuvor der Tür verwiesen.

Von Julian Hans

Beamten der Bundespolizei am Flughafen ist es am Mittwoch dieser Woche ergangen wie einer berühmten Kinderbuch-Figur: dem kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Als zwei Kollegen zu einem Streifengang aufbrechen wollten, lag vor der Tür der Wache in Terminal 1 ein Haufen Kot.

Anders als im Kinderbuch mussten die Polizisten aber nicht erst herumlaufen und alle Tiere fragen, wer das wohl gewesen sein könnte? Sie erinnerten sich, dass kurze Zeit zuvor ein junger Mann auf die Wache gekommen war, der großen Gesprächsbedarf hatte, sein Anliegen aber nicht richtig deutlich machen konnte. Was er wirklich wollte, hätten die Beamten "auch in einem längeren Gespräch nicht herausfinden" können, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Da die Polizei nicht vorwiegend seelsorgerische Aufgaben wahrnimmt, wurde der Besucher vor die Türe gesetzt.

Als sie wenig später den Haufen vor ihrer Tür entdeckt hatten, keimte in den Beamten ein Verdacht. Schnell spürten sie den 24-Jährigen im Airport Center auf. Nachdem er sich etwas gewunden habe, räumte er schließlich ein, er habe "es nicht mehr halten können", so berichtet es der Polizeisprecher. Er und seine Kollegen glauben nicht an ein Missgeschick ausgerechnet vor dem Personaleingang der Wache. Der Übeltäter bekam eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit - und Hausverbot für den Flughafen.