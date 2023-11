Münchner Flughafen:Zwei Haftbefehle und fast 8000 Euro offen

Trotz zweier offener Haftbefehle gegen ihn hat ein 30-jähriger Türke am Dienstag versucht, über den Münchner Flughafen nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei bemerkte bei der Einreisekontrolle nach der Landung einer Maschine aus Istanbul, dass Haftbefehle gegen den Mann vorlagen.

Bei einem Haftbefehl ging es um eine Geldstrafe von 3200 Euro - oder ersatzweise 80 Tage Freiheitsstrafe -, die das Amtsgericht München wegen Insolvenzverschleppung verhängt hatte. Außerdem suchte ihn die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen einer Beleidigung und einer Geldstrafe von 3600 Euro oder 90 Tagen Freiheitsstrafe. Außerdem ging es in beiden Verfahren noch um Kosten in Höhe von insgesamt 1124,77 Euro - insgesamt also 7924,77 Euro.

Der Mann hatte Glück - und einen Bruder, der für ihn die Summe bezahlte, sodass er dann ohne Probleme einreisen konnte.