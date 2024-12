Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen einen wegen Coronatest-Betrugs in Millionenhöhe gesuchten Mann festgenommen. Der Tatverdächtige war mit einem Flug aus Dubai gelandet, wie die Ermittler miteilten. Bei der Passkontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.