Wegen aggressiven und ungebührlichen Verhaltens war eine Reise für einen indischen Fluggast am Donnerstag in München zu Ende. Der 36-jährige Mann wollte mit seiner Frau und seiner Tochter von Delhi nach München und dann weiter nach Wien reisen. Schon auf der ersten Etappe randalierte er, belästigte andere Fluggäste und das Bordpersonal und störte etwa die Nachtruhe, indem er laut gegen eine Toilettentür klopfte.