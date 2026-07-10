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Münchner AirportBetrunkener randaliert im Flugzeug

Beamte der Bundespolizei am Flughafen München nahmen den Mann in München in Empfang (Symbolbild).
Beamte der Bundespolizei am Flughafen München nahmen den Mann in München in Empfang (Symbolbild). Matthias Balk/dpa

Der Mann belästigt andere Fluggäste und das Bordpersonal. In München wird er vom Weiterflug ausgeschlossen.

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Wegen aggressiven und ungebührlichen Verhaltens war eine Reise für einen indischen Fluggast am Donnerstag in München zu Ende. Der 36-jährige Mann wollte mit seiner Frau und seiner Tochter von Delhi nach München und dann weiter nach Wien reisen. Schon auf der ersten Etappe randalierte er, belästigte andere Fluggäste und das Bordpersonal und störte etwa die Nachtruhe, indem er laut gegen eine Toilettentür klopfte.

In München wurde der alkoholisierte Mann von der Bundespolizei in Empfang genommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz eingeleitet. Zur Sicherung des Verfahrens erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 528,50 Euro. Die Fluggesellschaft schloss ihn außerdem vom Weiterflug nach Wien aus – für die Reise dorthin muss er nun auf anderem Weg selbst sorgen.

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