Die Risse in den Reifen des Riesenfliegers der Lufthansa sind auf den Bildern deutlich zu erkennen. Ebenso die zerstörten Lampen der sogenannten Pistenschwellen-Befeuerung, die auf den Aufnahmen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) zusätzlich mit roter Umrandung gekennzeichnet worden sind. Es sind die sichtbaren Spuren einer im Zwischenbericht der Bundesstelle dokumentierten Beinahe-Katastrophe am Münchner Flughafen Mitte August – der zweiten binnen zweier Tage.

Die für die Untersuchung von Unfällen und Störungen in der zivilen Luftfahrt zuständige Bundesbehörde stuft den Vorfall mit einem Airbus 380 – dem größten zivilen Verkehrsflugzeug in Serienfertigung – der Lufthansa, der sich am 17. August um 15.47 Uhr ereignete, als „schwere Störung“ ein. Und das nur etwa 48 Stunden, nachdem ein Dreamliner der Vietnam Airlines beim Startvorgang über die Startbahn hinausgeschossen war, erst 200 Meter nach der Asphaltpiste abheben konnte – und dabei schwer beschädigt wurde. Die Boing 787 konnte nach mehreren Schleifen über dem Großraum München, und nachdem die Piloten 62 Tonnen Kerosin abgelassen hatten, wieder im Erdinger Moos landen.

Drei Leuchten der Pistenbefeuerung wurden durch den A380 der Lufthansa beschädigt. Foto: Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Was aber ereignete sich zwei Tage nach dem Vietnam-Airlines-Vorfall, bei dem niemand an Bord verletzt wurde? Die Lufthansa-Maschine befand sich mit 352 Passagieren und 24 Crewmitgliedern auf dem Flug von San Francisco nach München und ging gegen 14.47 Uhr in den Sinkflug. Bei der Landung aber setzte der Superjumbo etwa 19 Meter vor der Schwelle der Landebahn auf und beschädigte dabei drei Leuchten der Pistenbefeuerung. Am A380 selbst wurden sieben Reifen beschädigt. Verletzt wurde auch bei diesem Vorfall niemand an Bord der Maschine.

Wie aus dem Zwischenbericht nun hervorgeht, lag über dem Großraum München an diesem Nachmittag eine Gewitterfront mit starkem Regen. An diesem Tag stand zudem das sogenannte Instrumentenlandesystem (ILS) der Piste 26L wegen Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung, wie es in dem Bericht heißt. Die Piloten wechselten deshalb auf einen sogenannten RNP-Anflug, bei dem Satelliten die Position der Maschine bestimmen. Dieses gilt allerdings als nicht ganz so präzise wie das ILS.

Hinzu kam, wie die Crew berichtete, dass sich aufgrund des schlechten Wetters die Sicht im Anflug erheblich verschlechtert hatte. Die Landebahnbeleuchtung war deren Angaben zufolge nur eingeschränkt erkennbar. Diese Kombination hatte, so deuten es die Auswertungen des Flugdatenschreibers, zur Folge, dass der A380 den Airport zu tief anflog – und zu früh auf der Landebahn aufsetzte. Am Steuer befand sich laut BfU während der Landung der Copilot, für den der Flug nach einer mehrmonatigen Pause als Trainingsflug diente. Überwacht wurde er vom Kapitän. Die Landung erfolgte per Hand, nachdem der Copilot kurz davor den Autopiloten ausgeschaltet hatte.

Die Crew bemerkte nach der Landung zunächst nicht, dass die Maschine beschädigt worden war. Erst an der Parkposition wurde klar, dass der Airbus vor der Pistenschwelle der Landebahn aufgekommen war. Die Lufthansa hat laut BfU-Bericht nach dem Vorfall ihre internen Sicherheitsvorgaben für die A380- und A350-Flotte überarbeitet.