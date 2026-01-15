Zum Hauptinhalt springen

Lesezeit: 3 Min.

Das Licht-Kunstwerk „Lightway“ von Keith Sonnier im Terminal 1 des Münchner Flughafens wurde Ende Oktober nach fünf Jahren wieder angeschaltet.
Das Licht-Kunstwerk „Lightway“ von Keith Sonnier im Terminal 1 des Münchner Flughafens wurde Ende Oktober nach fünf Jahren wieder angeschaltet. (Foto: Marco Einfeldt)

Während der Pandemie hat der Flughafen München aus Kostengründen Kunstwerke stillgelegt. Doch damit finden sich ein paar Kunstfreunde nicht ab – und kämpfen.

Von Evelyn Vogel

Der Münchner Flughafen boomt wieder. 43,3 Millionen Passagiere nutzten im vergangenen Jahr das bayerische Luftverkehrskreuz, teilte der Airport vor wenigen Tagen nicht ohne Stolz mit und ergänzte: „Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 1,8 Millionen Fluggäste und damit einem Passagierwachstum von +4,4 Prozent.“ Damit ist man nicht mehr weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt, als 48 Millionen Passagiere am Münchner Flughafen gezählt wurden.

