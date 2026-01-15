Der Münchner Flughafen boomt wieder. 43,3 Millionen Passagiere nutzten im vergangenen Jahr das bayerische Luftverkehrskreuz, teilte der Airport vor wenigen Tagen nicht ohne Stolz mit und ergänzte: „Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 1,8 Millionen Fluggäste und damit einem Passagierwachstum von +4,4 Prozent.“ Damit ist man nicht mehr weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt, als 48 Millionen Passagiere am Münchner Flughafen gezählt wurden.