Mitglieder der "Letzten Generation" gelangen auf eine Rollbahn und kleben sich fest. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Auch in Berlin versuchen Aktivisten, den Flugbetrieb zu stören.

Wegen eines Klimaprotests ist nach Angaben des Münchner Flughafens am Donnerstagvormittag eine der beiden Start- und Landebahnen des Airports kurzzeitig gesperrt worden. Laut einem Sprecher des Flughafens hatten sich Aktivisten um kurz vor zehn Uhr am Rollfeld im nördlichen Teil des Flughafengeländes festgeklebt.

Die Gruppierung "Letzte Generation" bekannte sich zu der Aktion. Dass der Flugverkehr in München, wie von der "Letzten Generation" behauptet, "zum Erliegen" gekommen sei, dementierte der Airport-Sprecher jedoch. Es sei "zu keinen größeren Störungen" gekommen. Livedaten zeigten, dass beide Start- und Landebahnen schnell wieder in Betrieb waren; es kam nur zu einzelnen, geringen Verspätungen.

Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Laut Airport hatten die Aktivisten auch versucht, an der Südseite des Flughafens auf das Gelände zu kommen, seien aber daran gehindert worden. Die Polizei sei kurz vor dem Vordringen aufs Flughafengelände informiert worden, teilte die "Letzte Generation" dazu mit.

"Letzte Generation" bekennt sich zur Aktion

In ihrem Schreiben betonten die Klimaaktivisten: "Wir sind immer bereit für konstruktive Gespräche, so wie auch gestern mit dem bayerischen Innenminister (Joachim Herrmann). Aber was wir angesichts der drohenden Klimahölle brauchen, sind Handlungen und nicht nur leere Worte", so die Sprecherin Aimée van Baalen.

Die Gruppe, die zuletzt meistens Straßen in München und Berlin blockierte, verlangt von der Bundesregierung einen besseren Klimaschutz und fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein Neun-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.

Detailansicht öffnen Polizeieinsatz auf dem Rollfeld: Hier klebten sich die Aktivisten der "Letzten Generation" fest. (Foto: Marco Einfeldt)

Ende November hatte die Gruppierung den Berliner Hauptstadtflughafen BER für fast zwei Stunden lahmgelegt. Damals verschafften sich zwei Gruppen bestehend aus jeweils mehreren Menschen Zugang zum Flughafengelände. Einige von ihnen hatten sich nach Polizeiangaben am Boden festgeklebt; die Gruppe selbst teilte mit, dass Aktivisten mit Fahrrädern über das Gelände gefahren seien. Der Berliner Flughafen hatte damals den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen gestoppt.

Nach Angaben der "Letzten Generation" haben Aktivisten am Donnerstag auch in Berlin versucht, den Betrieb zu stören. Das sei jedoch nicht gelungen, hieß es seitens der Flughafen-Verantwortlichen: "Der Flugbetrieb ist aktuell nicht eingeschränkt." Eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin sagte, einige Personen hätten sich Zugang zum Sicherheitsbereich verschafft, seien dann aber von Wachpersonal oder Polizisten abgefangen worden. Der Einsatz dauerte am Vormittag noch an.

Die "Letzte Generation" teilte mit, Mitglieder seien in das Gelände eingedrungen und befänden sich auf dem Rollfeld des Flughafens. Ein dpa-Fotograf berichtete, eine Gruppe von Klimaschützern habe ein Loch in einen Zaun geschnitten, sei dann aber gestoppt worden. Der Flugbetrieb lief den Beobachtungen zufolge weiter.