Von Andreas Schubert

Von wegen Flugscham: Nachdem die Corona-Pandemie der Luftfahrt die schwerste Krise ihrer Geschichte beschert hat, erleben die Flughäfen wieder einen regelrechten Ansturm. Und wie es aussieht, könnte der Münchner Flughafenchef Jost Lammers mit seiner Prognose, das Vorkrisenniveau sei 2024 wieder zu erreichen, Recht behalten.

Am Dienstag hat der Airport die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 vorgestellt. Und die sind von enormen Zuwachsraten geprägt. Das Passagieraufkommen stieg von rund 12,5 Millionen im Jahr 2021 auf rund 31,6 Millionen im Jahr 2022. Das entspricht einem Zuwachs von 153 Prozent.

Die Münchner Passagierzahlen liegen bei rund 70 Prozent des Rekordwertes von 2019. Die Zahl der Flugbewegungen stieg von rund 153 000 auf 285 000. Und auch das Luftfracht- und Luftpostaufkommen ist um 54 Prozent auf 267 000 Tonnen gestiegen.

Wirtschaftlich geht es mit dem Airport also wieder bergauf. Ihren Umsatz konnte die Flughafengesellschaft FMG im vergangenen Jahr auf 1,2 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Der Verlust nach Steuern sank von 261 Millionen Euro auf knapp 59 Millionen. Schon dieses Jahr rechnet die FMG unterm Strich wieder mit schwarzen Zahlen.

Besonders gefragt sind Fernreiseziele

Die ersten drei Monate 2022 liefen wegen der Pandemie noch schwach, dann legte der Reiseverkehr von den Osterferien an überdurchschnittlich zu. Besonders gefragt waren Fernreiseziele. Laut Lammers lag der Verkehr zwischen München und den USA zwischen Juli und November sogar über dem Niveau von 2019. Dasselbe gilt in den ersten drei Monaten dieses Jahres für Ziele in Asien.

2023, so schätzt Lammers, werde man bei den Passagierzahlen rund 80 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreichen. Das liegt vor allem an der Funktion des Flughafens als internationales Drehkreuz. Dessen Bedeutung zeige sich auch dadurch, dass die Lufthansa demnächst wieder vier Airbus A380 fest in München stationieren wird, um gefragte Strecken im Nordamerika-Verkehr bedienen zu können. In Europa ist das größte Passagierflugzeug sonst nur noch in London-Heathrow beheimatet.

Weiter gestärkt werde das Drehkreuz durch neue Flugziele der Lufthansa in Europa, etwa Bordeaux in Frankreich, Oviedo in Spanien oder Rzeszów in Polen. Neu ist auch eine Verbindung mit Taiwans Hauptstadt Taipeh. Dazu kommen Langstrecken, die wieder aufgenommen wurden, etwa nach Osaka und Tokio in Japan oder Mexiko-Stadt. Was die Zahl der Verbindungen angeht, liegt München laut einer Studie des Flughafenverbands ACI im weltweiten Vergleich auf Platz fünf.

Der Wegfall der pandemiebedingten Reisebeschränkungen wird laut Lammers auch die weitere Entwicklung des Verkehrsaufkommens beflügeln. Nachdem China sich von der sogenannten Zero-Covid-Politik verabschiedet hat, sei mit einer raschen Erholung des einst starken Verkehrsaufkommens zwischen München und China zu rechnen, so Lammers. "Hier werden im laufenden Jahr insbesondere auch Nachholeffekte zum Tragen kommen."

Ein Kofferchaos werde es diesmal nicht geben, verspricht der Flughafenchef

Dass es heuer noch nicht ganz zu früheren Spitzenwerten reichen wird, hat laut Lammers verschiedene Gründe. So hemmten die hohe Inflation und ein beschränktes Sitzplatzangebot, das wiederum die Ticketpreise in die Höhe treibt, die Entwicklung.

Lammers zeigt sich überzeugt, dass der Münchner Airport die zu erwartenden Herausforderungen der Sommerreisezeit bewältigen wird. Ein Kofferchaos wie im vergangenen Jahr werde es diesmal nicht geben, verspricht er. Vom Personal her sei man "gut gerüstet". 8400 Mitarbeiter zählt die FMG derzeit, vor der Pandemie waren es rund 10 000. Neues Personal in einer Region zu rekrutieren, in der Vollbeschäftigung herrscht, sei eine Herausforderung, die nicht nur die FMG betreffe, so Lammers.

Was den Ausbau des Flughafens angeht, so investiert die FMG in verschiedene Projekte. Inzwischen wurde der Innenausbau des erweiterten Terminals 1 begonnen. Anfang 2026 soll es in Betrieb gehen, sagte Nathalie Leroy, Geschäftsführerin für Finanzen und Infrastruktur. Im zweiten Gebäude des Forschungsstandorts Lab Campus soll demnächst die Airport Academy einziehen, ein Schulungszentrum der FMG. Auch die Technische Universität München plant, sich mit ihrer Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie am Flughafen niederzulassen. Dieses Jahr wird überdies der Bau eines dritten Hotels begonnen, die Eröffnung des neuen Parkhauses P43 ist nächstes Jahr vorgesehen. Ebenso 2024, voraussichtlich im Herbst, soll im Terminal 2 die Umstellung auf die moderne Sicherheitskontrolle abgeschlossen sein, die künftig deutlich schneller ablaufen soll.