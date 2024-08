Die Bundespolizei berechnet Aktivisten der Klimaschutzgruppe der „Letzten Generation“, die den Münchner Flughafen blockiert haben, die Kosten für ihre Einsätze. Die Höhe der Geldforderung nach dem jüngsten Protest, als sich mehrere Mitglieder am 18. Mai dieses Jahres auf dem Rollfeld festklebten, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Sprecher. Die Kosten für eine frühere Aktion am 8. Dezember 2022 seien aber bereits in Rechnung gestellt worden. Die Bundespolizei fordert demzufolge insgesamt 3164 Euro. Darüber hatte zuerst der Bayerische Rundfunk berichtet.