Der Münchner Flughafen hatte von Anfang an einen schweren Konstruktionsfehler: Er ist bis heute nicht an den Fernverkehr der Bahn angebunden. Im Juli hatte die Deutsche Bahn dem Bundesverkehrsministerium die Idee eines ICE-Anschlusses skizziert. Gäbe es einen solchen, wäre theoretisch eine Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof zum Airport in nur 15 Minuten möglich. Doch die Pläne sind noch jung, eine Realisierung nicht vor dem Ablauf von 20 Jahren zu erwarten und zudem nach ersten Schätzungen fünf Milliarden Euro teuer. Die drei großen Stadtratsfraktionen der Grünen, CSU und SPD dringen nun auf mehr Tempo und haben beantragt, dass sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) "mit Nachdruck" für die Aufnahme einer Fernbahn-Anbindung des Flughafens in den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) einsetzt. Dies würde zwar keine verbindliche Finanzierungszusage oder einen konkreten Bautermin bewirken. Doch nur was im BVWP auftaucht, hat Aussicht auf eine Realisierung durch den Bund.