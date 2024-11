Nach den Problemen bei der Abfertigung und langen Warteschlangen für Passagiere bekommt der Münchner Flughafen nun ein zusätzliches Mitglied in der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat hat am Dienstag Thomas Hoff Andersson zum künftigen „Geschäftsführer Aviation und Operation“ bestellt. Er soll dafür sorgen, dass der Betrieb am Flughafen künftig wieder reibungsloser abläuft. Wann genau er seine Arbeit in München aufnimmt, steht noch nicht fest.

Gemeinsam mit Jost Lammers als dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und Jan-Henrik Andersson als Geschäftsführer Commercial und Security wird Thomas Hoff Andersson die neue Führungsmannschaft des Flughafens München bilden. Finanzchefin Nathalie Leroy wechselt zum 1. Januar 2025 zum Fernleitungsnetzbetreiber OGE in Essen.

Der Skandinavier Thomas Hoff Andersson besitzt sowohl die dänische als auch die schwedische Staatsbürgerschaft. Derzeit ist er Geschäftsführer und Chief Operating Officer der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. Davor war der studierte Betriebswirt an verschiedenen internationalen Flughäfen in führenden Positionen in der Passagier- und Verkehrsabfertigung tätig, unter anderem als Geschäftsführer Betrieb am Flughafen von Bangalore in Indien.