Die bayerischen Herbstferien stehen vor der Tür. Das bedeutet Hochbetrieb am Münchner Flughafen. Zwischen dem 31. Oktober und dem 9. November werden dort rund 1,2 Millionen Passagiere und insgesamt 8300 Flugbewegungen von und nach München erwartet. Der 31. Oktober wird mit voraussichtlich 128 000 Reisenden der Tag mit dem höchsten Passagieraufkommen sein.

Der Flughafen rät Passagieren, vor Reiseantritt online oder am Vorabend einzuchecken. Außerdem sollten sie am Abflugtag ausreichend Zeit für Anreise und Sicherheitskontrollen einplanen, das betrifft vor allem Reisende, die mit der Bahn zum Flughafen fahren. Denn bis zum 12. Dezember kommt es wegen Bauarbeiten auf den S-Bahn-Linien S1 und S8 zu Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr, auch der überregionale Flughafenexpress (ÜFEX) zwischen Flughafen und Freising ist betroffen. Wer stattdessen mit dem eigenen Auto anreist, kann seinen Parkplatz vorab online buchen, Informationen unter: www.munich-airport.de/parken.

Insgesamt bieten die Airlines in den Herbstferien Flüge in 184 Städte in 68 Ländern an. Wer in wärmere Gegenden reist und seine Wintergarderobe nicht mitschleppen will, kann diese in der Gepäckaufbewahrung im Service-Center deponieren, Informationen unter www.munich-airport.de/garderobe.