Zum Hauptinhalt springen

Verlorenes GepäckOdysseus in der Service-Hotline

Lesezeit: 1 Min.

Im Flugzeug sollte man besser nichts liegen lassen, man bekommt es nur sehr schwer wieder. Wie die Rückgabe-Quote der abgebildeten Air Baltic ausfällt, ist der Redaktion nicht bekannt.
Im Flugzeug sollte man besser nichts liegen lassen, man bekommt es nur sehr schwer wieder. Wie die Rückgabe-Quote der abgebildeten Air Baltic ausfällt, ist der Redaktion nicht bekannt.
Symbolfoto: Soeren Stache/dpa

Wer im Flugzeug den Rucksack oder gar sein Handy vergisst, der ist verloren. Das erging nicht nur unserem Autor so. Das Mobiltelefon einer Leserin fliegt vermutlich bis heute kreuz und quer durch die Welt. Immerhin weiß die Besitzerin genau, wo es ist.

Glosse von Joachim Käppner

SZ bei Google bevorzugen

In seiner jüngsten 089-Kolumne hatte der Autor berichtet, wie er törichterweise eine Tasche mit Mitbringseln für die Lieben daheim vergaß, in einem Flieger von Discover Airlines aus Calgary. Es war nur Schokolade, wenn auch hübsch mit Bären-Motiven, aber alles gut. Interessanter als die Verlustsache selbst gestaltete sich die anschließende digitale Odyssee durch diverse sogenannte Service-Stellen und Hotlines.

Zur SZ-Startseite

Der große SZ-Test
:Hier gibt es Münchens beste Brezn

Zwei Experten verkosten Brezn für die SZ: Manchen Bäckereien ist die Ware ziemlich missraten, andere formen auf merkwürdige Weise – und der Testsieger überrascht.

SZ PlusVon Jacqueline Lang, Sarah Maderer, Franziska Peer, Lisa Sonnabend und Robert Haas (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite