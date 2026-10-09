Wer im Flugzeug den Rucksack oder gar sein Handy vergisst, der ist verloren. Das erging nicht nur unserem Autor so. Das Mobiltelefon einer Leserin fliegt vermutlich bis heute kreuz und quer durch die Welt. Immerhin weiß die Besitzerin genau, wo es ist.

Im Flugzeug sollte man besser nichts liegen lassen, man bekommt es nur sehr schwer wieder. Wie die Rückgabe-Quote der abgebildeten Air Baltic ausfällt, ist der Redaktion nicht bekannt.

In seiner jüngsten 089-Kolumne hatte der Autor berichtet, wie er törichterweise eine Tasche mit Mitbringseln für die Lieben daheim vergaß, in einem Flieger von Discover Airlines aus Calgary. Es war nur Schokolade, wenn auch hübsch mit Bären-Motiven, aber alles gut. Interessanter als die Verlustsache selbst gestaltete sich die anschließende digitale Odyssee durch diverse sogenannte Service-Stellen und Hotlines.