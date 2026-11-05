Am Freitagmittag vergangener Woche meldet sich ein Passagier aus einem Flugzeug, das vom Münchner Flughafen in die Vereinigten Staaten abheben soll. Das Flugzeug hätte eigentlich längst in der Luft sein sollen. Doch der Start verzögert sich. Der Pilot hat ein Objekt am Himmel gesichtet und sofort Alarm ausgelöst. Drohnenalarm. Daraufhin werden beide Start- und Landebahnen des Flughafens für nahezu eine Stunde für Abflüge gesperrt.

Ob tatsächlich eine Drohne über den Münchner Flughafen gesteuert wurde, und wenn ja, von wem, konnte am selben Tag nicht endgültig geklärt werden. Eine Flughafensprecherin teilte lediglich mit, es sei zu „verdächtigen Wahrnehmungen“ gekommen. Genau diese Wahrnehmungen – auch und gerade von Piloten im Cockpit – häufen sich seit einigen Jahren. Und sie führen immer wieder dazu, dass an deutschen Airports der Flugbetrieb gestört oder sogar ganz ausgesetzt wird.

Die Zahl der Vorfälle steigt – doch nicht immer lässt sich klären, ob wirklich eine Drohne im Spiel war. Lösen Pilotinnen und Piloten mittlerweile schneller Alarm aus, wenn sie etwas nicht genau Identifizierbares am Himmel ausmachen?

Der Berufsverband der Verkehrsflugzeugführer erkennt eine „gestiegene Aufmerksamkeit“ und „stärkere Sensibilisierung“ unter den Piloten nach einer Vielzahl von Drohnenvorfällen an deutschen Verkehrsflughäfen. „Wir gehen aber nicht davon aus, dass eine signifikante Zahl der Meldungen unbegründet ist oder Piloten aus einer Art Panik heraus Alarm auslösen“, so eine Sprecherin der Pilotenvereinigung. Die steigende Zahl sogenannter Drohnenbehinderungen sei eine „nachvollziehbare Entwicklung“, da Drohnen, insbesondere kleinere Modelle, schwer als solche zu identifizieren seien – selbst unter optimalen Sichtbedingungen, wie Studien belegten.

Fakt ist, dass die Zahl der gemeldeten Behinderungen durch Drohnen an deutschen Flughäfen kontinuierlich steigt. Im Jahr 2020 waren es deutschlandweit 92 Vorfälle, zwei Jahre später bereits 152, im Jahr 2025 dann 227 – und in den ersten neun Monaten dieses Jahres 330 solcher Vorfälle. Meist gesichtet und gemeldet von Piloten, Tower-Lotsen oder Sicherheitskräften.

Mit Abstand am häufigsten wurde in diesem Jahr bisher am Flughafen Köln/Bonn Alarm ausgelöst; 41 Behinderungen gab es dort bisher. Am Airport Frankfurt am Main, den Passagierzahlen nach Deutschlands bedeutendster Flughafen, gab es bisher 33 Drohnenalarme, in München zählten sie 22 Vorfälle. Dies sind nahezu doppelt so viele wie im Gesamtjahr 2025 und viermal so viele wie 2024. Die Gefahr steigt.

Im August kam es am Flughafen Leipzig/Halle zu zwei Drohnenvorfällen. Im Fokus könnten dabei die Maschinen der ukrainischen Fluggesellschaft Antonov gestanden haben. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

In der Nacht auf den 5. August dieses Jahres wurde auch am Flughafen Leipzig/Halle Drohnenalarm ausgelöst. In der Nähe des Flughafens sichtete ein Flughafenmitarbeiter ein unbekanntes Flugobjekt mit einem daran befestigten Gegenstand. Untersuchungen ergaben, dass die Drohne offenbar mit Sprengstoff und einem Zünder präpariert war – Spezialisten der Bundespolizei untersuchten den Gegenstand und entfernten den Zünder. Der Flugbetrieb am Leipziger Flughafen wurde vorübergehend eingestellt.

Der Vorfall ist deshalb so brisant, weil der Airport in Sachsen als wichtiges internationales Fracht- und Logistikdrehkreuz gilt, und dort mehrere Transportflugzeuge der ukrainischen Fluggesellschaft Antonov stationiert sind. Die Bundesregierung machte in der Folge Russland für den versuchten Anschlag verantwortlich; nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR sind sich die Fahnder sicher, zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem geplanten Anschlag auf eine ukrainische Transportmaschine auf dem Leipziger Flughafen identifiziert zu haben. Zudem kollidierte – ebenfalls in der Nacht auf den 5. August – eine DHL-Frachtmaschine im Anflug auf Leipzig/Halle mit einer Drohne, musste im Anschluss wegen der gesperrten Landebahn durchstarten und wurde nach Hannover umgeleitet.

Auch am Flughafen München wird der Betrieb durch immer mehr Drohnensichtungen beeinträchtigt. Foto: René Hofmann

Es sind nicht zwangsläufig mutmaßliche Anschläge, Spionageversuche oder andere Gefährdungssituationen, die den Flugverkehr beeinträchtigen. Es kann bereits gravierende Folgen haben, wenn ein Familienvater in der Nähe eines Airports mit seinen Kindern eine Drohne aufsteigen lässt, ein Hobbyfotograf Bilder aus der Luft machen möchte oder Piloten, Mitarbeiter im Tower oder Sicherheitskräfte ein Objekt als Drohne einschätzen.

„Drohnenmeldungen stellen die Luftverkehrskontrolle regelmäßig vor Herausforderungen“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung mit. Sobald ein möglicher Sichtungsfall gemeldet werde, müssten die zuständigen Stellen die Lage bewerten und gegebenenfalls Sicherheitsmaßnahmen einleiten. „Abhängig von der jeweiligen Situation können die Maßnahmen zu Verzögerungen im Flugbetrieb, Änderungen von An- und Abflugverfahren oder vorübergehenden Einschränkungen des Flughafenbetriebs führen“, sagt die Sprecherin. „Jeder Drohnenalarm wird aus Sicherheitsgründen ernst genommen.“

Anfang Oktober vergangenen Jahres kam es am Münchner Airport an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu Drohnensichtungen. Dutzende Flüge fielen aus, und Menschen mussten in den Terminals ausharren. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Anfang Oktober vergangenen Jahres kam es am Flughafen München gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu Drohnensichtungen und in der Folge zu massiven Einschränkungen des Flugbetriebs. Mehrere Tausend Menschen strandeten, im Terminal wurden 400 Feldbetten aufgebaut. Dutzende Flüge wurden gestrichen oder zu anderen Flughäfen umgeleitet. Wie viele Drohnen insgesamt rund um den Flughafen unterwegs waren, konnte allerdings nicht geklärt werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte in einer Reaktion, man dürfe sich nicht nervös machen lassen – und forderte: „Ab jetzt muss gelten: abschießen statt warten.“

Die Pilotenvereinigung Cockpit lässt verlauten, das Thema Drohnenalarm sei keineswegs neu. „Wir weisen bereits seit mindestens acht, eher zehn Jahren auf die Problematik hin“, heißt es auf Nachfrage. Das Gefahrenpotenzial sei enorm, wenn etwa eine Drohne mit einem Flugzeug kollidiere oder in ein Triebwerk gerate. Denn eine Drohne verfüge über einen Akku, der auch explodieren könne, so eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung.

Piloten müssten aus Sicht der Pilotenvereinigung aber auch von den Fluggesellschaften mehr für die Problematik sensibilisiert und darauf vorbereitet werden, dass es infolge einer Drohnensichtung zu einer vorübergehenden Schließung des Luftraums kommen könne. „Sie müssen dann entscheiden, ob der Treibstoff für eine Warteschleife ausreicht oder ob gegebenenfalls ein Ausweichflughafen angeflogen werden muss.“ Die wichtigste Empfehlung an die Piloten aber laute: Wenn der Verdacht bestehe, dass sich eine Drohne in der Nähe befindet, solle zunächst die Geschwindigkeit reduziert werden. „Das ist einfache Physik: Die Aufprallenergie steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit.“

Die Pilotenvereinigung Cockpit fordert aber auch „geeignete Maßnahmen zur Drohnenabwehr“, dabei bestehe erheblicher Nachholbedarf. Und diese Gegenmaßnahmen – von elektronischen Störmaßnahmen, über die Übernahme der Steuerung einer Drohne, des Abfangens mit einem Netz, bis zum Abschuss – müssten „eine hoheitliche Aufgabe“ bleiben, also von der Polizei übernommen werden, fordert Cockpit. Flughafenbetreiber etwa sollten diese Maßnahmen nicht ergreifen dürfen.

Am Münchner Flughafen ist die Bundespolizei für die Sicherheit und damit die Drohnenabwehr verantwortlich. Hinter dem Zaun des Flughafengeländes beginnt der Hoheitsbereich der bayerischen Polizei.

Und die hat sich nach den Drohnenvorfällen am Münchner Airport im Herbst vergangenen Jahres neu aufgestellt: Im Mai dieses Jahres ging auf dem Fliegerhorst Erding südöstlich des Flughafens das neue Drohnenkompetenz- und -abwehrzentrum in Betrieb. Dort sollen sich bis zu 100 Einsatzkräfte für den Abwehrkampf gegen feindliche Drohnen rüsten. Auch, um den Münchner Flughafen zu schützen.