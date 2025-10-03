Wegen Drohnensichtungen sind am Flughafen in München zahlreiche Flüge ausgefallen - etwa 3000 Passagiere waren davon betroffen. Am Abend wurden beide Start- und Landebahnen im Erdinger Moos geschlossen. Hunderte Menschen mussten die Nacht auf in den Terminals aufgestellten Feldbetten verbringen, am Morgen lief der Flugverkehr wieder an. Die aktuellsten Entwicklungen im SZ-Liveblog.

