Zum Hauptinhalt springen

Erdinger MoosDrohnen am Münchner Flughafen gesichtet - Tausende Menschen gestrandet

Kurz nach 22 Uhr wurden beide Landebahnen am Flughafen gesperrt.
Kurz nach 22 Uhr wurden beide Landebahnen am Flughafen gesperrt. (Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa)

Um kurz nach 22 Uhr wurden beide Start- und Landebahnen für den Flugverkehr gesperrt, die Passagiere mussten die Nacht im Flughafen verbringen.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.

Wegen Drohnensichtungen sind am Flughafen in München zahlreiche Flüge ausgefallen - etwa 3000 Passagiere waren davon betroffen. Am Abend wurden beide Start- und Landebahnen im Erdinger Moos geschlossen. Hunderte Menschen mussten die Nacht auf in den Terminals aufgestellten Feldbetten verbringen, am Morgen lief der Flugverkehr wieder an. Die aktuellsten Entwicklungen im SZ-Liveblog.

Noch keine Nachrichten.
TickarooLive Blog Software
© SZ/dpa/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite