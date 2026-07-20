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Drohnen, Agenten, AnschlägeHat Putins hybrider Krieg München erreicht?

Lesezeit: 10 Min.

„Hybride Bedrohung“: Millionenschaden entsteht im Januar 2025 bei einem Brandanschlag auf Fahrzeuge der Hundestaffel der Münchner Polizei.
„Hybride Bedrohung“: Millionenschaden entsteht im Januar 2025 bei einem Brandanschlag auf Fahrzeuge der Hundestaffel der Münchner Polizei. Robert Haas

Dutzende Flugobjekte werden über Flughäfen und Militäreinrichtungen gesichtet, Polizeistationen attackiert, Brandanschläge gegen die kritische Infrastruktur verübt: Steht München im Visier von russischen Agenten? Eine Chronologie verdächtiger Vorfälle.

Von Martin Bernstein

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Zum vierten Mal binnen weniger Wochen ist am 4. November vergangenen Jahres der Betrieb am Münchner Flughafen zeitweise lahmgelegt worden: Ein Pilot berichtete von einer Drohne, die er während des Landeanflugs gesehen habe. Mitte Oktober hatten zuletzt mehrere Menschen „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht, berichtete damals die Bundespolizei, darunter waren auch Sicherheitsbeamte des Flughafens und Piloten.

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SZ PlusVon Manuel Bewarder, Jörg Diehl, Florian Flade und Jörg Schmitt

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