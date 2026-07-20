Zum vierten Mal binnen weniger Wochen ist am 4. November vergangenen Jahres der Betrieb am Münchner Flughafen zeitweise lahmgelegt worden: Ein Pilot berichtete von einer Drohne, die er während des Landeanflugs gesehen habe. Mitte Oktober hatten zuletzt mehrere Menschen „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht, berichtete damals die Bundespolizei, darunter waren auch Sicherheitsbeamte des Flughafens und Piloten.