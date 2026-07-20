Zum vierten Mal binnen weniger Wochen ist am 4. November vergangenen Jahres der Betrieb am Münchner Flughafen zeitweise lahmgelegt worden: Ein Pilot berichtete von einer Drohne, die er während des Landeanflugs gesehen habe. Mitte Oktober hatten zuletzt mehrere Menschen „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht, berichtete damals die Bundespolizei, darunter waren auch Sicherheitsbeamte des Flughafens und Piloten.
Drohnen, Agenten, AnschlägeHat Putins hybrider Krieg München erreicht?
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Dutzende Flugobjekte werden über Flughäfen und Militäreinrichtungen gesichtet, Polizeistationen attackiert, Brandanschläge gegen die kritische Infrastruktur verübt: Steht München im Visier von russischen Agenten? Eine Chronologie verdächtiger Vorfälle.
Von Martin Bernstein
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