Zum dritten Mal binnen weniger Wochen wird am Samstagabend der Betrieb am Münchner Flughafen zeitweise lahmgelegt: Mehrere Menschen hatten „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht, berichtet die Bundespolizei. Die Flugsicherung setzte daraufhin den Flugverkehr gegen 22.00 Uhr für rund eine halbe Stunde aus. Eine weitere kurze Sperrung gab es gegen 23.00 Uhr. Flüge werden umgeleitet. Und erneut stellt sich die Frage: Lässt hier jemand gezielt Drohnen über den Münchner Flughafen fliegen? Und falls ja, welche Absicht steckt dahinter?