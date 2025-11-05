Zum Hauptinhalt springen

Sicherheit im LuftverkehrDrohne am Münchner Flughafen? Landebahn kurzzeitig gesperrt

Über dem Münchner Flughafen wurden im Oktober mehrfach Drohnen gesichtet.
Über dem Münchner Flughafen wurden im Oktober mehrfach Drohnen gesichtet. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Ein Pilot berichtet, er habe beim Landeanflug eine Drohne gesehen. Sicherheitsbehörden werden alarmiert, es kommt zu einer Sperrung.

Wegen einer mutmaßlichen Drohnensichtung am Münchner Flughafen ist eine Start- und Landebahn kurzzeitig gesperrt worden. Ein Pilot habe gegen 19.45 Uhr beim Landeanflug die Sichtung einer Drohne gemeldet, bestätigte der Bundespolizei-Sprecher Stefan Bayer der Deutschen Presse-Agentur. Die Sicherheitsbehörden hätten die Lage geprüft, aber keine Drohne bestätigen können, sagte der Sprecher weiter. Gegen 20.30 Uhr sei die Start- und Landebahn wieder freigegeben worden. Es habe keine Gefahr für den Luftverkehr bestanden.

Anfang und Mitte Oktober waren mehrmals Drohnen über dem Münchner Flughafen gesichtet worden, was teilweise massive Störungen im Luftverkehr und lange Wartezeiten für Reisende verursacht hatte.

