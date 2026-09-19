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Unfall in der NachtAuto kollidiert am Münchner Flughafen mit Flugzeug

In der Nacht herrscht in München ein Flugverbot.
In der Nacht herrscht in München ein Flugverbot.
Peter Kneffel/dpa

Der Fahrer wird schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Zuvor rammte er das Triebwerk eines Flugzeuges und eine Passagiertreppe.

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Ein Auto einer Reinigungsfirma ist am Münchner Flughafen mit einem Flugzeug und einer Fahrgasttreppe zusammengestoßen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen war demnach gegen ein Triebwerk des Flugzeugs geprallt.

Der ungewöhnliche Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr. Zunächst rammte der Pkw ein Triebwerk des Flugzeugs. Der Flieger war den Angaben zufolge auf einem Nebenbereich abgestellt, es befanden sich keine Menschen an Bord. Dann kollidierte der Wagen mit der ebenfalls unbemannten Passagiertreppe.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fahrer vor dem Unfall „gesundheitlich beeinträchtigt“ gewesen sein, sagte die Polizeisprecherin. Die genauen Hintergründe soll nun ein unfallanalytisches Gutachten klären.

Eine Gefahr für andere Menschen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, betonte die Sprecherin. Auch auf den Flugverkehr hatte der Unfall keine Auswirkungen. Am Münchner Flughafen gilt zwischen Mitternacht und 5 Uhr ein Nachtflugverbot.

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