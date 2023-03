Aeroflot-Maschine am Münchner Flughafen:130 000 Euro auf der Parkuhr

Seit 27. Februar 2022 in einer Parkposition: Aeroflot-Airbus am Münchner Flughafen.

Von René Hofmann

Neulich haben sie noch einmal nachgerechnet am Münchner Flughafen. Die Hochrechnung ergab eine stolze Summe von mehr als 130 000 Euro, was wohl die höchste sein dürfte, die in dieser Stadt je für ein Parkticket fällig wurde. Seit einem Jahr steht der Airbus A320 mit der Luftfahrzeugkennzeichen VP-BET der russischen Fluggesellschaft Aeroflot nun schon im Erdinger Moos. Die Maschine kam am 27. Februar 2022 aus Sankt Petersburg. Touchdown war laut Flugaufzeichnung um 13.37 Uhr. Eine Stunde später hätte sie schon wieder Richtung Sankt Petersburg abheben sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine drei Tage zuvor hatte die Europäische Union ihren Luftraum für alle russischen Maschinen geschlossen. Nichts fliegt mehr, heißt es seitdem für alle "in russischem Besitz befindlichen, in Russland registrierten oder von Russland kontrollierten Flugzeuge".