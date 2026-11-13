Nicht für alle Passagiere ist dieser Flug eine Reise voller Vorfreude. Für Ali Khalil, der in München lebt und seit 13 Jahren nicht mehr in Syrien war, wird der Tag zu einem besonders schweren Moment. Gerade erst hat er erfahren, dass sein Vater gestorben ist. „Das ist gerade sehr schwer für mich“, sagt Khalil. Aber: Ohne den direkten Flug von München nach Damaskus hätte er es nicht rechtzeitig geschafft. „Was mich ein wenig tröstet, ist der Gedanke, dass ich meinen Vater morgen noch ein letztes Mal sehen kann, bevor er beerdigt wird.“