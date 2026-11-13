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Erster Flug von München nach Damaskus„Jetzt traue ich mich zurück“

Lesezeit: 3 Min.

Rückkehr in die einstige Heimat: Mohammad Khair Alsaleh, seine Ehefrau Bayan Al Saeed und Tochter Alyanna.
Rückkehr in die einstige Heimat: Mohammad Khair Alsaleh, seine Ehefrau Bayan Al Saeed und Tochter Alyanna.
Foto: Marco Einfeldt

Nach 15 Jahren hat München die Direktflugverbindung nach Damaskus wieder aufgenommen. Für viele Syrer entstehen so bisher ungeahnte Möglichkeiten. Über die ersten Fluggäste der Linie RB289 und ihre Geschichten.

Von Mohamad Alkhalaf

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Nicht für alle Passagiere ist dieser Flug eine Reise voller Vorfreude. Für Ali Khalil, der in München lebt und seit 13 Jahren nicht mehr in Syrien war, wird der Tag zu einem besonders schweren Moment. Gerade erst hat er erfahren, dass sein Vater gestorben ist. „Das ist gerade sehr schwer für mich“, sagt Khalil. Aber: Ohne den direkten Flug von München nach Damaskus hätte er es nicht rechtzeitig geschafft. „Was mich ein wenig tröstet, ist der Gedanke, dass ich meinen Vater morgen noch ein letztes Mal sehen kann, bevor er beerdigt wird.“

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