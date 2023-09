Von Patrik Stäbler

Die Baustelle liegt in der Nähe eines Friedhofs. In Aubing, am Freihamer Weg, errichtet die Stadt gerade eine Container-Unterkunft. Im Januar soll sie eröffnet werden, dann können 150 Geflüchtete dort einziehen. Nur wenige Monate später sollen - jeweils kaum zwei Kilometer vom Friedhof entfernt - zwei weitere Einrichtungen in Betrieb gehen: Eine Unterkunft für 330 Geflüchtete in der Hans-Dietrich-Genscher-Straße am Bildungscampus Freiham und ein Quartier mit 400 Betten im Gewerbegebiet an der Centa-Hafenbrädl-Straße. "Diese drei Unterkünfte sind für einen neu entstehenden Stadtteil eine Riesenherausforderung", sagt Sebastian Kriesel.