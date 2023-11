Bei der Unterbringung und Betreuung stoße München absehbar an die Belastungsgrenze, warnt das Sozialreferat. Kommende Woche soll der Stadtrat drei neue Standorte beschließen. Doch in den Vierteln gibt es Widerstand.

Von Patrik Stäbler und Jürgen Wolfram

Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Flüchtlingszahlen will die Stadt München die Weichen stellen, um alle ankommenden Menschen auch unterbringen zu können. Hierzu soll der Sozialausschuss nächste Woche nicht nur den Aufbau einer Zeltstadt auf dem Messegelände beschließen, sondern auch die Errichtung dreier neuer Unterkünfte: am Anton-Ditt-Bogen im Euro-Industrie-Park, auf dem städtischen Areal an der Schultheißstraße in Solln und an der Ottobrunner Straße in Ramersdorf. Zudem soll der Stadtrat die Verlängerung von knapp einem Dutzend Unterkünften absegnen.