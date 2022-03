München:Stadt räumt Luisengymnasium für Ukraine-Geflüchtete

In der Schule nahe dem Hauptbahnhof werden Schlafplätze geschaffen. Trotz aller Bemühungen holpert es derzeit bei der Versorgung ankommender Ukrainer in München aber noch.

Von Thomas Anlauf

Die Stadt München hat das Luisengymnasium nahe dem Hauptbahnhof komplett gesperrt, um dort Schlafplätze für Geflüchtete aus der Ukraine zu schaffen. Nach Angaben der Schulleitung hatte das der Stab für außerordentliche Ereignisse (SAE) gemeinsam mit dem Stadtschulrat, dem Bildungsreferat und dem Ministerialbeauftragten für die Schulen in München kurzfristig am Freitag beschlossen. Für sämtliche Schülerinnen und Schüler in dem städtischen Gymnasium bedeutet das, dass sie nach den Faschingsferien für mindestens eine Woche Distanzunterricht erhalten. Das Gebäude darf sogar nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung betreten werden, teilt Schulleiterin Gesa Hollauf in einem Rundbrief an Eltern und Kinder mit.

Damit reagiert die Stadt kurzfristig auf die stark steigende Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine, die derzeit in München ankommen. Allein am späten Freitagabend sollen es nach inoffiziellen Zahlen der Stadt etwa zweihundert Menschen gewesen sein, die Schlafplätze brauchten. Für eine Unterbringung in regulären Unterkünften sei es da schon zu spät gewesen, hieß es am Samstag im Sozialreferat.

Schon am Donnerstagabend wurde eine Halle im Hauptbahnhof, in der zuvor die Filiale der Restaurantkette "l'Osteria" war, in einen Notschlafsaal für 100 Menschen umfunktioniert, zudem gibt es auch in dem Tagesaufenthalt "D3" für Wohnungslose, der von der Caritas betrieben wird und ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs an der Dachauer Straße liegt, Notfallplätze für Frauen und Kinder.

Detailansicht öffnen Auch nur ein Lager für die Nacht: Der Notschlafsaal im Hauptbahnhof. (Foto: Catherina Hess)

Am Montag wird das Amt für Wohnen und Migration zudem eine Leichtbauhalle an der Neuherbergstraße aktivieren, bis Ende der Woche sollen auch bis zu einhundert Geflüchtete in einem Hotel nahe dem Bahnhof unterkommen, sagte Gerhard Mayer, Leiter des Amts für Wohnen und Migration, am Samstag der Süddeutschen Zeitung.

Trotz aller Bemühungen läuft aber die Koordination zwischen Stadt, Regierung von Oberbayern und Hilfsorganisationen auch eineinhalb Wochen nach Kriegsausbruch in der Ukraine offenbar noch holprig. Die meisten Geflüchteten, die in München ankommen, begeben sich nach SZ-Informationen immer noch in das Ankunftszentrum der Regierung an der Maria-Probst-Straße im Münchner Norden, obwohl sich seit Donnerstag dort nur noch Menschen registrieren lassen müssen, die einen Asylantrag stellen wollen.

Geflüchtete aus der Ukraine können jedoch auch ohne Asylverfahren Sozialleistungen und Hilfe bei der Wohnungssuche erhalten, sie müssen sich lediglich innerhalb der ersten 90 Tage nach ihrer Ankunft online bei der Regierung von Oberbayern melden (ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de). Wichtig sei dabei die Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse der aktuellen Unterkunft, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, teilen Stadt und Regierung mit.

Am Freitag kamen dennoch zahlreiche Menschen aus der Ukraine zum Ankunftszentrum und übernachteten auch dort. Allerdings gab es nach Beobachtungen einer Helferin, die in einem Bezirksausschuss Migrationsbeauftragte ist, nur sechs Feldbetten. "Die Kinder haben auf dem nackten Boden geschlafen", teilte sie der SZ mit.

Andrea Betz, Vorständin der Diakonie München und Oberbayern, sagte am Samstag auf Anfrage, dass es wegen der zahlreichen Menschen, die sich dort nach wie vor registrieren lassen wollen, einen gewissen Stau gebe, wohin die Geflüchteten anschließend über die Nacht gebracht werden können. Die Kinder hätten nach ihren Informationen nicht auf dem Boden, sondern auf Notbetten geschlafen. Für die Unterbringung und die Verteilung der Menschen sowie ihre Registrierung ist die Regierung von Oberbayern zuständig, die Diakonie hat die Asylsozialbetreuung übernommen.

Von den Anstrengungen der Stadt München, schnell weitere Schlafplätze für Geflüchtete zu schaffen, war die Regierung angeblich zunächst nicht informiert. So gibt es nun wohl auch an der Richard-Strauss-Straße in Bogenhausen Möglichkeiten, Menschen kurzfristig unterzubringen und mit Essen und Getränken zu versorgen.

Detailansicht öffnen An einem Stand der Caritas bekommen Ankommende das Nötigste - so lange jemand da ist. (Foto: Catherina Hess)

Anders als im Frühherbst 2015, als Zehntausende Geflüchtete am Hauptbahnhof und später auch am Zentralen Busbahnhof ankamen, gibt es aber bis auf einen kleinen Infostand der Caritas mit Dolmetschern noch keine größere Infrastruktur, wo die Ankommenden mit warmem Essen und Getränken versorgt oder auch medizinisch betreut werden. In einer internen Mail der Regierung heißt es sogar, es werde chaotisch, aber Hauptsache die Leute seien erst mal untergebracht. Auch bei Hilfsorganisationen und Helfern fällt immer wieder das Wort "chaotisch".

So hat sich auf Twitter eine Schwabingerin beschwert, dass in der Nacht auf Samstag offenbar kaum noch Ansprechpartner da waren, die den Geflüchteten weiterhelfen konnten. In der Halle mit Feldbetten habe es nicht genügend Bettdecken für die Menschen gegeben und lediglich eine Flasche Wasser und ein paar trockene Semmeln. Die Frau nahm nach eigenen Angaben kurzerhand drei Frauen und Kinder über Nacht mit zu sich nach Hause.

Detailansicht öffnen München ist für viele nur eine Zwischenstation. Die Frau möchte mit ihren Katzen weiter nach Portugal - hat aber erstmal einen Platz für die Nacht gebraucht. (Foto: Catherina Hess)

Auch am Samstags strandeten zahlreiche Menschen am Hauptbahnhof, viele wollen allerdings weiterreisen zu Verwandten oder Bekannten. So wie eine Ukrainerin, die sich am Samstagnachmittag in der Bahnhofsmission aufwärmte. Sie hatte sogar ihre Katzen auf der Flucht mitgenommen. Ihr Ziel ist nicht München, sondern Portugal.

Die Stadt München hat von Montagfrüh an eine Beratungshotline freigeschaltet, an die sich zwischen 8 und 20 Uhr Geflüchtete und Helfer wenden können, telefonisch erreichbar unter 089 / 12 69 915 100. In der Franziskanerstraße 8 in Haidhausen ist im Amt für Wohnen und Migration nun ebenfalls eine Informationsstelle für Geflüchtete geöffnet, täglich zwischen 7 und 20 Uhr. Dort werden Menschen, die keinen Schlafplatz haben, auf Unterkünfte verteilt und sie erhalten nach Angaben der Stadt am Wochenende im Notfall auch Bargeld.